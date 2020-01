Šanca zaujať a dostať sa do repre! Hapal bude v Turecku sledovať 30 hráčov

Mnoho futbalových mužstiev sa každoročne počas zimnej prestávky vyberá za lepšími podmienkami do Turecka.

V "krajine polmesiaca" zaberá viacero fortunaligistov aj zahraničných klubov so slovenskými legionármi, ktorých chce vidieť v akcii aj reprezentačný kouč Pavel Hapal spoločne s asistentom Otom Brunegrafom.

"Je to ideálna možnosť na jednom mieste a približne v rovnakom čase vidieť v akcii viacero hráčov. Vychádza nám to, že budeme mať možnosť sledovať okolo tridsať slovenských futbalistov, ktorí sa tam budú pripravovať na svoje súťaže a odohrajú tam aj prípravné zápasy. Samozrejme, nie všetci sú členovia širšieho kádra reprezentácie, ale majú potenciál sa tam prepracovať. Skrátka máme šancu ich nielen vidieť v zápasovom nasadení, ale budeme sa môcť s nimi osobne stretnúť a porozprávať," uviedol tréner národného mužstva pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Keď sa duo kormidelníkov vráti z pracovnej cesty v Turecku, má v pláne vycestovať aj za ďalšími hráčmi, napríklad za tými, ktorí sa budú pripravovať v Španielsku. "Musíme si však poriadne zmapovať, kto tam bude, lebo niektorí majú zdravotné problémy, napríklad Dávid Hancko. Pri ňom nevieme, či na sústredenie vôbec pocestuje. Potom sa určite vyberieme aj za hráčmi, ktorí už teraz hrajú súťažné zápasy," dodal 50-ročný rodák z Kroměříža.

Počas aktuálneho prestupového obdobia zmenili dres dvaja hráči z Hapalovho mužstva. Ofenzívny stredopoliar Ondrej Duda odišiel z nemeckej Herthy Berlín na hosťovanie do anglického Norwich City a defenzívny záložník Stanislav Lobotka prestúpil do španielskej Celty Vigo do talianskeho klubu SSC Neapol. "Teším sa z toho, že Stano Lobotka prestúpil do lepšieho klubu. Myslím si, že dokonca za podmienok, ktoré ho dávajú do pozície už skúseného hráča. Uvidíme, ako to s ním bude, keďže zatiaľ ešte nenastúpil. Videl som aj prvý duel Ondra Dudu v drese Norwichu, keď bol pri situácii, ktorá potom vyústila do pokutového kopu a oni z toho dali veľmi dôležitý gól v boji o záchranu. Veľmi som sa z toho tešil. Budeme ich sledovať a ja si želám, nech sa im darí. Verím, že ešte aj ďalší chlapci z ´nároďáku´ sa niekam posunú, napríklad taký Robo Mak alebo Peťo Pekarík," poznamenal Hapal.

Lodivoda slovenského reprezentačného "áčka" pred marcovou dodatočnou barážou o postup na tohtoročné ME znepokojuje, že niektorí hráči pravidelne nehrávajú. Trápia ho hlavne kraje obrany. "Na postoch ako je ľavý či pravý kraj obrany máme troška problémy. Veľmi si želám, aby boli chlapci zdraví a hrávali, nech majú v marci zápasovú prax," skonštatoval Pavel Hapal.