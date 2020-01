Lobotka si takto svoj debut nepredstavoval: V semifinále sa však rysuje derby proti Škriniarovi

Temperamentná talianska premiéra! Stanislav Lobotka (25) po prestupe z Celty Vigo cez víkend ešte zohrieval lavičku náhradníkov SSC Neapol.

V utorkovom pohárovom štvrťfinále proti Laziu Rím (1:0) už dostal prvú príležitosť. Pre slovenského stredopoliara bola síce víťazná, no príliš krátka. Na ihrisku štadióna San Paolo pobudol len 22 minút.

Napriek tomu stihol zažiť všetko podstatné. Rýchly a rozhodujúci gól útočníka Lorenza Insigneho už v 99. sekunde, na opačnej strane nepremenený pokutový kop rímskeho kanoniera Cira Immobileho či expresné vylúčenie spoluhráča Elseida Hysaja po druhej žltej karte. Sily na trávniku sa zakrátko vinou nedisciplinovaného Lucasa Leivu vyrovnali a Neapol už nepustil postup z rúk. V semifinále narazí na lepšieho z dvojice Inter Miláno – AC Fiorentina. Rysuje sa tak slovenské derby dvoch veľkých kamarátov Lobotka - Škriniar.

Práve Lobotka, s ofenzívnejšími úlohami ako vo Vigu, má vniesť do neapolskej hry rozvahu a myšlienku. To, čo Partenopei chýba v doterajšom priebehu Serie A, kde sa prepadli až na 11. miesto. Sezónu môžu zachrániť iba v Talianskom pohári. Bez viacerých kľúčových hráčov vyliali z neho nebezpečné Lazio (bez Slováka Denisa Vavra), ktoré do utorka nenašlo premožiteľa v 13 zápasoch za sebou. Lobotka si užil iba štvrtinu duelu. Po vylúčení Hysaja ho tréner Gennaro Gattuso stiahol z obehu. „Teší ma prvý štart v drese Neapola. Som hrdý, že sme postúpili do semifinále Talianskeho pohára,“ zneli prvé slová novej posily talianskeho klubu. Neapol i trenčianskeho rodáka teraz čaká veľká výzva – v nedeľu zavíta pod Vezuv líder súťaže Juventus Turín na čele s nezastaviteľným Cristianom Ronaldom, ktorý nasúkal v januári už 6 gólov.

Štvrťfinále Talianskeho pohára:

SSC Neapol - Lazio Rím 1:0

Polčas: 1:0. Gól: 2. Insigne. ČK: 19. Hysaj - 25. Lucas Leiva.

Lobotka (Neapol) hral do 22. minúty.