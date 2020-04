Vyberte si do izby správnu rastlinu: Do kúpeľne papraď, do kuchyne kristovu korunu

Sociálne siete sú magické miesto. Tak ako ovplyvňujú naše názory, postoje či módny štýl, neraz aj zariadenie bytu a dokonca aj našu domácu flóru.

Aj izbové rastliny totižto podliehajú trendom a my chceme mať doma presne také kvety, ako sme videli na internete. Nie vždy je to však trefa do čierneho a Norbert Zlámal z Botanickej záhrady Univerzity Komenského vysvetlil prečo. Aké rastlinky sa hodia do kúpeľne či do kuchyne a na čo si dať pozor?

Greenery štýl, v preklade domácnosť s množstvom zelene, je momentálne hitom. Internet je v tomto smere nekončiaca studnica inšpirácie a často aj izbové rastliny vyberáme podľa vkusu, a nie podľa podmienok, ktoré im dokážeme vytvoriť. Ako si teda vybrať vhodný kvet do toho vášho bytu, aby vydržal dlhšie ako týždeň?

Svetlo a strany

Alfou a omegou pre život rastliny je svetlo a teda orientácia danej miestnosti na svetovú stranu. „Je to najpodstatnejší faktor, ktorý ovplyvňuje to, čo môžeme kde pestovať, pretože práve svetová strana určuje množstvo svetla, a to je základ prežitia rastlín. Často sa stáva, že si človek umiestni rastlinu v severnej miestnosti tri metre od okna a čuduje sa, prečo mu odumiera. Čiže ak máte problém s rastlinou, zásadná otázka je: Má dosť svetla?“ hovorí na začiatok odborník a pokračuje.

„Vo všeobecnosti je najvhodnejšie umiestnenie rastlín priamo na parapete, čo v moderných bytoch býva problémom, lebo často sa pod ním nachádza ústredné kúrenie. Pre väčšinu rastlín však platí, že ak ich nemôžete dať na parapet, maximálne ich umiestnite meter až meter a pol od okna. Existuje totiž iba minimum rastlín, ktoré dokážu prežiť v úplnom tieni. Človeku to pritom ani nepripadá, že na danom mieste je tma, no z pohľadu rastliny áno.“

Na ktorej svetovej strane sa teda rastlinkám bude dariť najlepšie? „Východ a západ je na tom zhruba rovnako. Tieto strany sú najvhodnejšie pre umiestnenie väčšiny rastlín, ktoré nevyžadujú priame slnko, a zároveň nemajú rady tieň. Sú to tie najbežnejšie typy a je tu najväčšia možnosť výberu. Severná strana zasa znamená málo svetla a južná je príliš slnečná.

Hlavnou zásadou je vyberať si rastliny podľa toho, čo im môžete zabezpečiť, a nie podľa toho, čo sa vám vizuálne páči a čo práve letí na instagrame. „Zistite si o vysnenej rastlinke čo najviac, pokojne sa opýtajte odborníkov v predajni či v kvetinárstve a uznajte, či im dané podmienky viete zabezpečiť. Ak nie, nechajte si poradiť iný druh,“ radí odborník.

Obývačka
Dracéna lemovaná

Ľudia často zháňajú rastlinu, ktorá by osviežila napríklad tmavšie miesta v ich obývačke. „Pokiaľ zháňame niečo do tmavšieho kúta ďalej od okna, tak už vyše 100 rokov sa v domácnostiach pestuje rastlinka Aspidistra elatior. Uspokojí sa s málinkom svetla, aj keď ju dlhšie nepolejete, vydrží to a zvláda aj zafajčené priestory. Je to jedna z najodolnejších rastlín. Podobne uplatniteľná, aj keď nie až taká odolná, ale tiež nie taká náročná na svetlo je rod aglaonema, hlavne staršie, prevažne zelenolisté kultivary, pretože moderné ružovo a inak pestrolisté sú oveľa náročnejšie.“ Do svetlejšej obývačky sa výborne hodia aj rôzne druhy dracén.

Kuchyňa
Prýštec ohnivý

Do úvahy treba brať opäť otočenie na svetovú stranu a vykurovanie. „Ak je radiátor rovno pod parapetom, to vyhovuje najmä sukulentom. Môžeme si vybrať z množstva madagaskarských prýštcov, napríklad prýštec ohnivý známy ako kristova koruna. Medzi sukulenty patria aj kaktusy, no existuje iba málo druhov, ktoré môžeme dlhodobo a spokojne udržať v byte. Jedným z nich je rod melocactus, napríklad Melocactus matanzanus, ktorý môže celoročne rásť v teplých až prekúrených priestoroch,“ radí botanik. Vhodnou a osvedčenou rastlinkou je napríklad ibištek čínsky, čiže čínska ruža. „Dokáže sa vyrovnať aj s vysokou teplotou, aj s nízkou vlhkosťou. Podobne odolné sú aj rôzne druhy svokriných jazykov. Tie vydržia aj slnečné miesto, aj polotieň, aj ústredné kúrenie a celoročne vysoké teploty v bytoch.“

Detská izba
Ibištek čínsky

Často sa odporúča dať si v detských izbách obzvlášť pozor na jedovaté rastliny. Ktoré to sú? „Niektoré rastliny sa, čo sa týka jedovatosti, zbytočne démonizujú. Napríklad difenbachia. Je pravda, že je jedovatá, ale deti by nemali pojedať kvety a listy zo žiadnych kvetov. Áno, sú skupiny, ktoré sú viac jedovaté a menej jedovaté, ale určite nie je bezpečné jesť žiadnu rastlinu a z dosahu malých detí by som ich odstránil. Jedna z tých bezpečnejších rastlín je čínska ruža či starý dobrý šachor. Nič nepokazíme ani rastlinkami z rodu ďumbierovitých - zázvorom, ozdobnou kurkumou, alpiniou či kardamómom.“

Kúpeľňa
Nefrolepka vznešená

Rastliny v kúpeľni sú dnes veľmi moderné. Zásadou však je, že v nej musí byť okno. „Ak hľadáte vhodný kvet do kúpeľne bez okna, kúpte si rovno umelý. V úplnej tme totiž žiadna neprežije. V kúpeľni sa bude páčiť mnohým rastlinám, ktorým sa v iných miestnostiach nedarí kvôli nedostatočnej vzdušnej vlhkosti, napríklad calatei či marante. Hodia sa sem taktiež paprade, napríklad taká nefrolepka vznešená. Okrem toho sú dobrou voľbou aj rastliny z čeľade áronovité, napríklad lopatkovec či antúrie, bromélie alebo orchidey, ktoré cez vzdušné korene zachytávajú vlhkosť.“

Spálňa
Aloe Vera

Ak hľadáte zázračnú rastlinku pre lepší spánok, asi vás sklameme, no vieme, čomu sa určite vyvarovať. „Výber rastliniek do spálne je tiež pomerne široký. Dal by som si pozor na druhy, ktoré výrazne voňajú. Príliš aromatické rastliny či už kvetom alebo listom môžu spôsobovať alergie či dokonca astmatické záchvaty, takže takýmto by som sa v spálni vyhýbal. Spálne sú spravidla svetlé a skôr chladnejšie izby, preto nič nepokazíte ani figovníkom či klíviou, ktorým sa darilo hlavne v chladných bytoch a práve preto z moderných prekúrených izieb pomaly vymizli.“ Hodí sa sem aj aloe vera.