Žena si z pláže doniesla domov hrdzavý starý tanier: Keď zistila, čo to je naozaj, ostala v šoku

Jayne Wilson objavila ešte v apríli minulého roka starý hrdzavý tanier na pláži. To si aspoň myslela. Keď zistila pravdu, otriaslo to ňou.

Jayne pracuje ako súkromná zdravotná asistentka. Ako informuje CNN, jedného dňa venčila psa svojho klienta na pláži na Floride. Keďže rada zbiera morské sklo, pri prechádzke mala oči na stopkách, pre prípad, že by našla niečo zaujímavé.

A veruže našla. Na piesku ležal istý objekt, vyzerajúci ako tanier. Možno kedysi dávno vypadol zo španielskej lode! Rozhodla sa ho vziať so sebou. Celé mesiace ho pomaly zbavovala vrastených ustríc a kôrovcov. Tanier skladovala v desiatovom boxe naplnenom vodou.

V utorok pribudol na stránke ich obce príspevok o mužovi, ktorý našiel mínu. Istá osoba to odoslala Jayne s popisom: "Je toto tá vec, ktorá sa ti chladí v obývačke?" A tu si uvedomila, čo to v skutočnosti našla na pláži. Posledných 9 mesiacov odlupovala kúsky míny. Okamžite zavolala na políciu, ktorá jej prikázala evakuovať budovu. Vzdušné sily si mali prísť po túto mínu.

Jayne si ale povedala, že keď to doposiaľ nevybuchlo, nevybuchne to ani teraz. Vzala to so sebou do domu jej klienta a nechala to vonku, kým si to vyzdvihnú príslušné jednotky.

Policajti informujú, že tento nález nie je v danej časti ojedinelý. "Musíme byť extrémne opatrní - nikdy neviete. Správame sa k tomu, akoby to malo vybuchnúť každú chvíľu," dodáva polícia.