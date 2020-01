Matka kúpila dcérke bábiku netušiac, čo v sebe ukrýva: Šokujúci nález vnútri hlavy

Elizabeth Faidley sa na Facebooku podelila s netradičným vianočným príbehom. Ten obsahuje odpornú bábiku dieťaťa morskej panny a drogy.

Tento príbeh, ktorý sa odohral ešte v roku 2015, teraz obehol celý svet. Na Facebooku ho zdieľalo 25 000 ľudí, ako informuje People. Všetko sa začalo tým, keď jej dcéra zatúžila po veľmi špecifickej bábike - na Vianoce si vypýtala bábätko morskej panny.

"Nie iba morskú pannu, nie iba bábätko. Bábätko morskej panny," vysvetlila Elizabeth na sociálnej sieti. Jej dcérka už mala pre bábiku vymyslené meno - Pearl. Keď mamička na stránke Etsy našla hračku, ktorá spĺňala všetky tieto požiadavky, bola šťastná. No jej dcérke sa bábika nepáčila. Po otvorení darčeka od nej odskočila a potriasla hlavou. Bábiku označila za nechutnú.

Matka bola týmto neúspechom sklamaná a chcela urobiť čokoľvek pre to, aby chybu napravila. Dokonca kúpila blond farbu na vlasy, aby zmenili jej pôvodnú zelenú hrivu a aby ju tým skrášlili. Neskôr zistila, že v New Jersey sa nachádza špeciálna "nemocnica" pre bábiky a plyšákov. "Zabalila som Pearl do krabičky a poslala ju tam. Ellie som vysvetlila, že ide do nemocnice, kde jej vylepšia tvár a vlasy. "Tá mi múdro povedala, že Pearl má ešte väčšie problémy, ako toto. Potom napísala na krabicu: Prosím, prosím, pomôžte tejto bábike. Má veľa problémov," informuje matka.

A kým čakali na návrat vylepšenej Pearl, zrazu prišiel nečakaný telefonát od detektíva. Ten Elizabeth oznámil, že keď v nemocnici odstránili bábike hlavu, aby sa postarali o jej pokožku, vnútri našli vyše 50 gramov kokaínu. "V tomto asi najdivnejšom rozhovore môjho života sa ma detektív pýtal, čo je vo veci. Dal čudný strýko pred tridsiatimi rokmi do Pearlinej hlavy drogy a ja som ju potom zdedila?" píše.

"Vysvetlila som mu, čo chcela Ellie na Vianoce, ako som ju našla na Etsy a ako som ju poslala do nemocnice pre bábiky. Detektív potom povedal: "Vy ste na tú bábiku minuli peniaze? Počuli ste už o Ariel? To je pekná morská panna. Dostať ju kúpiť v akomkoľvek Disney obchode."

Detektív sa potom vo vyšetrovaní zameral na Elizabeth a jej rodinu a považoval ich za podozrivých namiesto toho, aby sústredil svoju pozornosť na výrobcu bábiky v Alabame. Pearl si nakoniec museli nechať vyšetrovatelia, aby ju použili ako dôkaz na medzinárodnom drogovom pojednávaní.

"Čo by sme neurobili pre svoje deti... Zháňame ten najlepší vianočný darček a kúpime bábätko morskej panny plné kokaínu a nechtiac sa zapletieme medzi pašovateľov drôg," píše matka. "Dúfam, že všetky vaše sviatky, Vianoce, Silvestre budú presne také, aké si prajete. A bez morských panien a drôg. A ak sa pod vaším stromčekom náhodou objaví kokaín, verte mi, že ja rozumiem, že ste chceli len to najlepšie."