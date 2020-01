Babiš je v konflikte záujmov, Agrofert nemá nárok na dotácie: Premiér sa bude brániť

Spoločnosť Agrofert nemá nárok na dotácie, keďže český premiér Andrej Babiš má na ňu stále vplyv a je tak v konflikte záujmov, a to i napriek tomu, že firmu vložil do zvereneckých fondov. Vyplýva to z druhej auditnej správy Európskej komisie (EK), ktorej výsledky v pondelok zverejnil server Neovlivní.cz.

EK už predtým konštatovala, že Babiš je v konflikte záujmov, čo sa týka regionálnych fondov. Tentokrát EK zistila, že je takisto v konflikte záujmov vo veci poľnohospodárskych dotácií. Babiš svoj vplyv na firmu Agrofert však naďalej odmieta: "Nie som v konflikte záujmov, o žiadne peniaze neprídeme," reagoval na výsledky auditu Babiš, ktorého citoval portál Novinky.cz. Babiš dodal, že nové zistenia EK síce nepozná, ale predpokladá, že Česko "sa bude proti nezmyselnému vykladaniu českého práva Bruselom brániť aj naďalej, a úspešne". Server Neovlivní.cz. začiatkom decembra informovala o tom, že Česká republika musí pre konflikt záujmov premiéra Babiša vrátiť až pol miliardy korún (takmer 19,6 milióna eur).