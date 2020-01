Dievčatko je skutočnou hrdinkou: Život svojej mamy zachránilo vďaka aplikácii na mobile

Toto dievčatko si zaslúži obrovskú pochvalu! Vďaka jej veľmi rýchlej reakcii a bystrému úsudku zachránila život svojej mame po tom, ako utrpela mŕtvicu. Použila aplikáciu, vďaka ktorej zavolala pomoc.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Damien Galvin z írskeho mesta Cork bol na ceste do práce, keď mu prišiel hovor cez aplikáciu FaceTime. Ako uvádza portál LADbible, volala mu jeho 5-ročná dcérka Priya. Snažila sa získať pomoc pre jej mamu, ktorá skolabovala. Používať aplikáciu FaceTime naučil malú hrdinku sám otec. Netušil však, že bude zachraňovať životy.

„Zvyčajne na tieto hovory neodpovedám, ale z nejakého zvláštneho dôvodu som to teraz urobil. Plakala a hovorila: Mamička pila čaj a teraz je na podlahe a nemôže vstať,“ opisuje situáciu Damien. Dievčatko potom otočilo telefón a ukázalo jej mamu Mary, ako leží na podlahe a súrne potrebuje pomoc. Damien okamžite zavolal manželkinu sestru a rodičov, ktorí bývajú neďaleko.

Malá Priya dokázala odomknúť a pustiť jej tetu a strýka dovnútra. Okamžite volali záchranku, ktorá Mary previezla do nemocnice. Urobili jej snímok hlavy a zistili, že utrpela mozgovú príhodu. „Stalo sa to v pondelok a v utorok som sa rozprával s lekárom, ktorý Mary ošetroval. Poďakoval som mu za to, čo pre ňu urobil a on mi odpovedal: Nie je potrebné ďakovať mi za prácu, ktorú robím každý deň. To vy máte 5-ročnú hrdinku,“ opisuje stretnutie s lekárom otec Damien.

„Lekár nám povedal, že pri mozgovej príhode je čas veľmi drahý a keby nebolo Priyi, Mary by tu dnes nebola. Ešte si to asi neuvedomuje, ale je skutočná hrdinka,“ chváli svoju dcéru Damien. Mary sa našťastie rýchlo zotavuje a už dokáže kráčať a rozprávať.

„Viem, že všetci vyčítame našim deťom, že sú stále na tabletoch, avšak vďaka nemu zachránila život vlastnej mame. Svoj tablet môže používať tak, ako sa jej len páči,“ tvrdí Damien, ktorý vyhlásil, že je šťastný, že Priya dokáže techniku využívať.