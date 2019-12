O malej hrdinke sa postupne dozvedá celý svet: Dievčatko zachránilo mamine život

Ihneď reagovala! Dievčatko predviedlo hrdinský čin, keď vďaka jej rýchlemu zásahu zachránila mame život.

Jessica (7) sledovala televíziu, keď jej mama Becky Green (32) zrazu spadla na zem a dostala záchvat.

Dievčatko zachovalo chladnú hlavu a vylialo jej do tváre pohár vody na prebratie a následne jej poskytla prvú pomoc, ktorú sa naučila z videí na Youtube. Potom sa pokúsila odomknúť mobil svojej mamy, no bez hesla sa jej to nepodarilo. Uvedomila si však, že núdzové volanie možno vykonať aj bez poznania hesla. Vďaka tomu privolala záchranárov, ktorí sa o jej mamu už postarali, píše metro.news.

"Som na ňu taká hrdá. Nemôžem uveriť tomu, ako hrdinsky sa zachovala. Muselo to byť pre ňu veľmi stresujúce, keď videla, ako som skolabovala, ale ona sa zmobilizovala a pokúsila sa ma zachrániť," povedala mama Jessicy, ktorej napokon v nemocnici diagnostikovali epilepsiu. Malá Jessica sa po tomto zážitku chce stať lekárkou alebo zdravotnou sestrou. :-)