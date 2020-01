V Záhrebe bojoval aj Adam Žampa: Slovák končí v prvom kole

Švajčiar Ramon Zenhäusern je lídrom po prvom kole nedeľňajšieho slalomu v chorvátskom Záhrebe v rámci pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Zenhäusern dosiahol iba o sedem stotín sekundy lepší čas ako Rakúšan Michael Matt. Tretí je s odstupom 18 stotín nemecký reprezentant Linus Strasser.

V 63-člennej štartovnej listine figuroval aj slovenský zástupca Adam Žampa, ktorý s číslo 37 na hrudi napokon nedokončil 1. kolo a neprenikol tak medzi elitnú tridsiatku. "Odjazdil som to super od prvej bránky až do cieľa. Dokonca ani na miestach, kde mali ostatní problémy, som nič nepocítil. Myslím si, že je to prvýkrát, čo takto vediem po 1. kole," poznamenal Zenhäusern podľa webu laola1.at.

Víťazovi decembrového slalomu vo Val d'Isére, Francúzovi Alexisovi Pinturaultovi, sa v 1. kole nevyhli menšie technické problémy. Na niekoľko minút ho dokonca diskvalifikovali. Dôvodom malo byť vynechanie jednej z bránok. Rozhodcovia však neskôr tento verdikt korigovali a Pinturaultov výkon napokon klasifikovali. Druhé kolo slalomu mužov v Záhrebe sa začne o 17.40 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2019/2020 - Záhreb (Chor.):

Slalom mužov - po 1. kole: 1. Ramon Zenhäusern (Švaj.) 57,49 s, 2. Michael Matt (Rak.) +0,07 s, 3. Linus Strasser (Nem.) +0,18, ... Adam Žampa (SR) - nedokončil a nepostúpil do 2. kola