Shiffrinová si pred Velez-Zuzulovou vyliala srdce: Nemôže ani spávať, trápi ju veľký problém

Americká zjazdová lyžiarka Mikaela Shiffrinová (23) si v rozhovore s Veronikou Velez-Zuzulovou vyliala srdce.

Američanka prijala pozvanie RTVS a s bývalou súperkou sa porozprávala o mnohých veciach. Shiffrinová prezradila aj to, čo ju na lyžovaní najviac trápi. Dokonca tak, že nemôže spávať.

"Najvypukleší problém, ktorý ma trápi, je ako súťažné lyžovanie ovplyvňuje prírodu. A čo to znamená pre náš šport, náš svet a našu budúcnosť. Naozaj to nie je šetrný šport k životnému prostrediu. Zároveň však potrebujeme prírodu, aby sme mohli pretekať, je to dosť komplikovaná záležitosť. Nad tým som v poslednom období dosť premýšlala," nechala sa počuť lyžiarska superstar. Dokonca rozmýšla, že sa k veci ekológie vyjadrí aj verejne a rozpúta diskusiu. "Alebo by som sa mala venovať len lyžovaniu, lebo to je moja práca. Neviem, čo je správnejšie, lebo potom si možno poviem, že som mala viacej pomôcť spoločnosti. Lebo, čo je zmyslom lyžiaskej kariéry? No a potom z toho nemôžem zaspať," dodala na záver rozhovoru.