Statoční chlapi z Jasova, po havárii okamžite utekali na pomoc: Ľudí z autobusu zachraňovali osadníci

Neváhali a pomáhali! V úvode nového roka došlo pri Jasove (okr. Košice-okolie) k dopravnej nehode, z ktorej mnohým prebehol mráz po chrbte. Vodičovi autobusu podľa očitých svedkov klesla hlava k volantu.

O niekoľko sekúnd vyšiel s niekoľkotonovým vozidlom do protismeru, až vyšiel na strmý svah a prevrátil sa. Uväznených ľudí ratovali domáci Jasovčania. Na záchranu z autobusu použili aj sekeru.

Domáci i starosta roky upozorňujú na tento kritický nehodový úsek - len o niekoľko metrov ďalej tu pred 8 rokmi tragicky zahynul 4-ročný chlapček.

Vodič autobusu s cestujúcimi išiel na ceste od Medzeva okolo miestnej osady, vyšiel mimo cestu a prevrátil sa na pravý bok. Miestni neváhali a okamžite utekali na pomoc. „Zobral som z domu sekeru, porozbíjal okná a s ostatnými sme povyťahovali ľudí,“ uviedol Blažej Žiga (52). V autobuse ostala zakliesnená ešte 42-ročná Košičanka, ktorá mala ruku pod niekoľkotonovým kolosom. „Hovorila nám, že si už necítí celé telo. Rozhodli sme sa, že musíme niečo urobiť, tak sme 15 chlapi nadvihli autobus, aby žena vedela vytiahnuť ruku,” opísal záchrannú akciu Žiga, ktorého mrzia vyjadrenia niektorých ľudí na sociálnych sieťach, podľa ktorých môžu za nehodu deti z osady, ktoré sa mali hrať na ceste.

„Viacerí ľudia z osady videli, ako vodičovi klesla hlava a zaspal. Sám som počul, ako to priznal, keď objasňoval policajtom, čo sa vlastne stalo,” dodal Žiga. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej šofér (62) pravdepodobne z dôvodu únavy prešiel s autobusom do protismeru a narazil do svahu. V čase dopravnej nehody sa v autobuse okrem vodiča nachádzalo 8 cestujúcich. U vodiča požitie alkoholu nezistili. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - okolie v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia,” dodala Ivanová. Zranená 42-ročná žena z autobusu je po operácii v nemocnici. Osadníci jej prajú skoré uzdravenie.

Na úsek upozorňujú roky

Starosta Jasova Marián Dzurik len smutne konštatuje, že na nebezpečný úsek upozorňujú už roky. V roku 2012 došlo len niekoľko metrov od miesta nehody autobusu k mimoriadne tragickej smrti malého chlapčeka. Odvtedy sa snažia na Medzevskej ulici v úseku vyše 1,5 kilometra vybudovať chodník, ktorý by pomohol sprehľadniť cestu i pomôcť k bezpečnosti chodcov. „Denne nám tadiaľto prejde 500 školákov do aj zo školy. Na ich bezpečnosť dnes dohliadajú členovia miestnej občianskej poriadkovej služby,” uviedol starosta. Na vypracovanie projektu nového chodníka už investovali 70-tisíc eur.