Prvého dieťatka sa nedožil: Budúca mamička prišla o manžela Sama († 28) pri šľachetnom čine

Obrovská tragédia počas lesných požiarov v Austrálii si vyžiadala život mladého dobrovoľného hasiča.

Sam McPaul († 28) počas štúdia na univerzite pôsobil ako reprezentant v basketbale. Po škole sa živil ako mechanik a ako tréner viedol k športu aj malé deti. Popri tom mal podľa webu Mirror aj jeden záslužný, no nebezpečný koníček – boj s plameňmi. „Vždy kládol komunitu na prvé miesto a to čo sme zažili je veľmi veľmi smutným príkladom toho, ako draho sa za to dá zaplatiť,“ povedal pre médiá hovorca dobrovoľných hasičov, ku ktorým Sam patril. Mladý muž totiž pri zápase s gigantickými požiarmi zaplatil tú najvyššiu daň.

„Bolo to ohnivé tornádo, inak sa to nedá opísať,“ povedali očití svedkovia celej tragédie. Podľa odborníkov začali v oblasti, kde Sam s dvomi kolegami hasil, v dôsledku vysokej teploty fúkať extrémne silné vetry.„Keď začal hasičom dochádzať benzín a počasie sa zhoršovalo rozhodli sa radšej, že miesto opustia,“ povedal hovorca hasičov médiám s tým, že v oblasti začal horúci vzduch prúdiť obrovskou rýchlosťou.

Po ceste však vietor zavial tak silno, že ich obrovské požiarnicke auto vyhodilo do vzduchu ako zápalkovú krabičku. Celý kolos pristál na streche a troch nešťastníkov uväznil vo svojich útrobách. Jedného z nich museli v kritickom stave letecky previezť do nemocnice, druhý vyviazol s ľahkými zraneniami a tretiemu už bohužiaľ pomoci nebolo. Celú tragédiu podčiarkuje fakt, že koncom mája sa Samovi má narodiť prvé dieťa, ktoré čaká jeho manželka Megan.