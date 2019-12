Z amerického veľvyslanectva v Bagdade sa ozývala streľba: Pracovníci sú v poriadku

Pracovníci amerického veľvyslanectva v Bagdade, ktoré sa v utorok stalo terčom útoku proiránskych demonštrantov, sú v poriadku a nebudú evakuovaní. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí.

Jeho hovorkyňa Morgan Ortagusová tiež povedala, že americký veľvyslanec v Iraku Matt Tueller bol na bližšie nešpecifikovanej "súkromnej ceste" a vracia sa naspäť do Bagdadu. Americký minister obrany Mark Esper v súvislosti so situáciou na veľvyslanectve v Bagdade vyhlásil, že USA vyšlú do Iraku posily na zabezpečenie jeho ochrany. Veľká pocta Trumpovi: Vďaka tajným informáciám od tajných služieb zabránil útoku v Petrohrade

Demonštranti v utorok zaútočili na komplex amerického veľvyslanectva v Bagdade po tom, čo Americké sily uskutočnili v nedeľu nálety na pozície šiitskej militantnej organizácie Brigády Hizballáhu. Túto skupinu Washington obviňuje z piatkového útoku na severoirackú základňu, pri ktorom prišiel o život jeden Američan.