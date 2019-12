Militanti z IS zavraždili 11 kresťanských zajatcov: Hororová poprava v priamom prenose!

Teroristická skupina Islamský štát (IS) zverejnila video, ktoré podľa jej tvrdení ukazuje zabitie jedenástich kresťanov v Nigérii. Podľa skupiny bola poprava súčasťou nedávno vyhlásenej kampane s cieľom pomstiť smrť jej lídra Abú Bakra al-Bagdádího, ktorý zomrel v októbri počas americkej razie v Sýrii.

Na videu, ktoré zverejnila s IS spriaznená tlačová agentúra Amák, extrémisti jedného človeka zastrelili a ďalších desiatich sťali. Všetky obete boli muži a IS o nich nezverejnila žiadne detaily. Uviedla len, že ich "zajali počas minulých týždňov" v nigérijskom štáte Borno. Video IS zverejnila 26. decembra.

Podľa analytikov to urobila zámerne, aby sa zverejnenie zhodovalo s oslavami vianočných sviatkov, pripomína spravodajský portál BBC. Nigérijský prezident Muhammadu Buhari vraždy odsúdil a vyzval Nigérijčanov, aby sa nenechali rozdeliť. "Za žiadnych okolností by sme nemali teroristov nechať nás rozdeliť tým, že obrátia kresťanov proti moslimom, pretože títo barbarskí vrahovia nereprezentujú islam a milióny ďalších moslimov z celého sveta dodržiavajúcich zákon," uviedol.