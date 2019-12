Dráždi ich jadrový program: Izrael nevylučuje konflikt s Iránom

Izraelské ozbrojené sily (IDF) sa pripravujú na možnosť obmedzenej konfrontácie s Iránom, keďže vláda židovského štátu pokračuje v krokoch proti jadrovému programu Teheránu.

Na bezpečnostnej konferencii v meste Herzilja to povedal náčelník generálneho štábu IDF Aviv Kochavi. "Je možné, že budeme čeliť obmedzenej konfrontácii s Iránom a pripravujeme sa na to," cituje Kochaviho denník Jerusalem Post. "Budeme aj naďalej konať zodpovedne," dodal s tým, že by bolo lepšie, keby Izrael nebol jediný, kto sa snaží zastaviť Irán.

Kochavi povedal, že IDF vykonávajú verejné aj utajované operácie, aby zabránil nepriateľovi získať presné rakety, aj keď môžu vyvolať konfrontáciu. "Nedovolíme Iránu, aby sa usadil v Sýrii alebo v Iraku," konštatoval Kochavi, ktorý zároveň po prvýkrát verejne priznal, že izraelské letectvo zaútočilo na iránske ciele v Iraku.

"V Iraku je teraz občianska vojna, keď tam každý deň pôsobia (príslušníci iránskych elitných síl) Kuds a samotná krajina sa zmenila na nikým neovládanú oblasť. Do Iraku sa každý mesiac pašujú moderné zbrane a my to nemôžeme dovoliť," zdôraznil Kochavi.

Podľa Kochaviho sa Irán v poslednom čase začal zameriavať na arabské štáty v oblasti Perzského zálivu, kde môže udrieť bez toho, aby sa dočkal odvetných opatrení, reakcie alebo odstrašenia. "Ale my reagujeme," vyhlásil.

Irán naďalej vyrába rakety, ktoré môžu zasiahnuť územie Izraela, tvrdí Kochavi. Iránsky vojenský priemysel je podľa neho omnoho väčší ako všetky vojenské odvetvia Izraela, čo Teheránu umožňuje vyrábať presnejšie rakety s dlhým doletom. V budúcej vojne, ktorej môže čeliť Izrael, "bude intenzita nepriateľskej palebnej sily veľká," myslí si Kochavi. "Vojna nemôže byť bez obetí a ja nemôžem zaručiť krátku vojnu," povedal.