Otec chcel dať svojej dcérke najhorší možný darček: Ani vo sne nečakal takúto reakciu

Otec sa rozhodol dať svojej dcérke predčasný darček. Ani vo sne ho nenapadlo, že zareaguje takto!

Každý už má skúsenosť s nejakým príšerným vianočným darčekom. Tento otec sa rozhodol dať svojej malej dcérke ten najhorší vianočný darček, aby videl, ako bude reagovať. Jej reakcia ho nesklamala.

Obyvateľ Los Angeles a otec troch detí, ktorý na internete vystupuje pod prezývkou Lgnd, natočil roztomilé video, ako si jeho dcérka Aria rozbaľuje predčasný vianočný darček. Sediac v rozkošnom pyžamku na gauči vedľa svojej mamy sa nedočkavo pustila do trhania ozdobného papiera. Jej tvár sa rozžiarila, keď spod neho vykuklo niečo žlté. Áno, jej otec jej dal ako darček banán.

Aria sa veselo smiala a s radosťou vykrikovala: "Banán!" Toto slovo zopakovala viackrát počas toho, ako jej mama pomáhala zbaviť sa zvyškov papiera.

Dievčatko potom požiadalo mamu, aby jej banán otvorila, a s radosťou sa doňho pustila. Darček jej očividne veľmi chutil.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn't Expect This Reaction pic.twitter.com/44cJytI83m — LGND (@iamlgndfrvr) December 20, 2019

Lgnd zazdieľal video na sociálnej sieti Twitter a okamžite sa stalo veľmi obľúbeným. Doteraz ho videlo už viac ako 18 miliónov ľudí. Tisícky ľudí napísalo komentár, kde sú nadšení Ariinou reakciou. Niekto napísal: "Grinchovo srdce sa strojnásobilo." Ďalší komentár znie: "Nezaslúžime si deti." Ďalší sledovateľ dodal: "Je taká šťastná! Toto je to najúprimnejšie video, aké som kedy videl. Tá čistota jej malej dušičky! Ďakujem, že si sa o to podelil."

Otec vysvetlil, že rovnakú srandu si urobil aj zo svojho najstaršieho syna Justica minulé Vianoce. Aj ten sa nečakanému darčeku veľmi potešil. "Minulý rok v tomto čase sme si urobili srandu z Justica. Dali sme mu banán ako darček a čakali sme na jeho reakciu. Zareagoval skvelo, bol vďačný aj napriek tomu, že dostal iba banán."