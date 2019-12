Rady rodičom: Kedy povedať deťom pravdu o Ježiškovi?

Problém, ktorý v predvianočnom období riešia vari všetci rodičia malých detí: živiť alebo neživiť rozprávku o Ježiškovi?

Ako odpovedať na otázky, ktoré sú stále premyslenejšie? Vaše dieťa s rozžiarenými očkami potrebuje vedieť, kde Ježiško býva a čo robí v lete. A odpoveď potrebuje hneď, aby o pravdivosti vašich slov nepochybovalo. Dokedy treba vymýšľať odpovede a kedy už je čas vyjsť s pravdou von?

Hoci nie všetci majú rovnaký názor, väčšina odborníkov sa zhoduje v tom, že je dobré vytvárať deťom kult imaginárneho Ježiška, ktorý nám nosí pod stromček darčeky. V dnešnej materialistickej dobe, kedy sa rozprávky vytrácajú z našich životov, je to jedna z mála vecí, kde detská fantázia môže pracovať na plné obrátky.

Je to niečo nadprirodzené, tajuplné, nemateriálne, niečo mimo náš každodenný život. A to deti to jednoznačne potrebujú. Kedy je čas deťom túto rozprávku vziať, je otázka, na ktorú psychológovia odpovedajú takmer vždy rovnako: záleží to len na vás a vašom dieťati.

Rozdiel je vo veku dieťaťa

Do troch rokov

Ak nepatríte k rodičom, ktorí z nejakého dôvodu Ježiška neuznávajú, do troch rokov sa vôbec nezamýšľajte nad úpravou prvotnej verzie. Ježiško za jednu noc obehne všetky deti na svete a každému dá darčeky. Áno.

4 roky

Možno dostanete nejaké otázky, ktoré vášmu pokladu nebudú celkom jasné. Napríklad, čo robí Ježiško v lete, alebo prečo ho nikdy nevidia. Buďte kreatívni a podporujte rozprávkovú verziu. V lete Ježiško vyrába darčeky. A deti ho pri dávaní darčekov nevidia preto, lebo okolo seba nosí hmlu.

5 rokov

Otázky začnú byť občas až ťažké, ale v tomto veku, ak vám stačí fantázia, by ste ešte pravdu odhaľovať nemali. Ak sa opýta napríklad „Kto je ten bradatý ujo v červenom kabáte, keď darčeky nosí Ježiško?“ znamená to, že si začalo všímať súvislosti. Povedzte mu polopravdu, že v rôznych kútoch sveta nosia darčeky rôzne postavy a dokonca aj v rôzne dni. Nevyvoláte tým v detskom kolektíve hádku o neexistencii tej-ktorej postavy.

6 rokov

Existujú názory, ktoré hovoria, že dieťa by malo nastúpiť do školy už s reálnymi informáciami o nosení darčekov. Ak s tým súhlasíte, šieste Vianoce sú zrejmé posledné „ježiškovské“. Vymýšľanie odpovedí bude veľmi ťažké. Napríklad uznajte, že nie všetky hračky stíha vyrobiť a občas aj nakupuje.

7 rokov

Ak ste potomkovi nepovedali pravdu doteraz, už ste sa zrejme rozhodli nechať to na náhodu. A ak príde dieťa od kamaráta, že Ježiško neexistuje, rozhodnite sa, či je už na pravdu pripravené. Ak cítite, že ešte chce veriť, môžete odpovedať, že k priateľom možno Ježiško nechodí, asi sa tak dohodli, ale k vám nosí darčeky on.

Ako začať debatu o Ježiškovi

- Počkajte, kým dieťa začne debatu samo.

- Už vopred si pripravte odpovede a premyslite, aké otázky môže dieťa položiť.

- Zistite, čo sa vaše dieťa dozvedelo a čo si myslí. Podľa toho rozhodnite, či ho utvrdíte v tom, že Ježiško nosí darčeky, alebo mu poviete pravdu.

- Skúste takýto rozhovor viesť počas roka, nie pár dní pred Vianocami.

Nestratím dôveru dieťaťa?

Odborníčka hovorí, že otrasenia dôvery dieťaťa k vám sa nemusíte obávať, ak je dôveryhodnosť v ostatných smeroch pevná. Hovorí však, že pravdu by sa malo dieťa dozvedieť od vás: „Je lepšie, keď sa dieťa dozvie pravdu od rodičov, aby to nevnímalo ako podraz,“ radí Gabriela Herényiová detská psychologička.

Kto je kto?

Ježiško

najčastejšie nosí darčeky v kresťanských krajinách, zobrazuje sa väčšinou ako jezuliatko v betleheme.

Dedo Mráz

pochádza z Ruska, presnejšie z Čukotky a oblieka si modrý kabát. Používa sane s trojzáprahom koní a cestuje v sprievode Snehulienky v bielom kožuchu.

Santa Claus

nosí darčeky vo svetoznámom červenom kabáte deťom v USA a Kanade. Lieta na saniach, ktoré ťahá osem sobov. V krajinách ovplyvnených Francúzskom ho volajú Père Noël. V Anglicku sa táto postava volá Father Christmas. Vyzerá ako Santa Claus, len má dlhší kabát a aj dlhšiu bradu.