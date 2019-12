Rusko po večierku s modelkami: Ako vysvetlil svoje náhle uzdravenie?!

S krásnymi ženami a tabletkami v krvi si na bolesť ani nespomenul.

Pavol Rusko (56) sa v piatok zúčastnil každoročného večierka modelingovej firmy jeho manželky Henriett, pričom štyri dni predtým nevydržal na súde sedieť ani hodinu a predčasne z budovy odišiel. O deň neskôr na súd neprišiel vôbec. Ako to exriaditeľ Markízy obvinený z falšovania zmeniek vysvetlil?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pavol Rusko dorazil na firemný večierok na Žilinskej ulici v bratislavskom Starom Meste približne o 17. hodine v piatok. Hoci je to iba kúsok od kontroverznej bytovky Five star residence, Rusko tvrdí, že tam už nebýva. „Ja som tam nikdy ani nebýval poriadne, vždy sme tam mali len kancelárie, ale to tam už tiež nemáme,“ vysvetlil a vyjadril sa aj k svojej účasti na párty.

„Péenku som už ukončil, to som povedal aj na súde. Beriem ešte lieky, a aký máte s tým problém?“ odpovedal najprv podráždene, neskôr už bol ochotnejší. „Ja nie som v štádiu, že mám PN a nemôžem chodiť po- vonku. Ale keď sedím dlho, 2 - 3 hodiny na jednom mieste, tak ma to bolí, a preto som odišiel a dal súhlas s konaním v mojej neprítomnosti. Aj teraz sa pohybujem po Bratislave, nakupujem nejaké darčeky, idem do potravín,“ vysvetlil Rusko s tým, že na firme jeho manželky mu záleží a chodí tam každý rok.

„Bolo tam teplo, nechodil som povonku a jednoducho som ho absolvoval tak ako vždy, trvalo to asi dve hodinky. Mali sme posedenie s našimi dievčatami, ktoré prišli po dlhom období domov, lebo však ony sú rozcestované,“ dodal Rusko, ktorý na akcii rozdával ceny pre najlepšie modelky, fotil, zabával a predniesol aj príhovor. Tvrdí, že to bolo možné vďaka tomu, že to vyležal.

„Keď som mal ležať, som ležal, zobral som 15 infúzií, výrazne mi to pomohlo a keď vy raz budete mať zaseknutú krčnú chrbticu, tak pochopíte, čo je to za bolesť. Ale ona prejde, keď sa ten nerv uvoľní,“ dodal exriaditeľ Markízy, ktorý čelí obvineniu z falšovania miliónových zmeniek. Na akcii sa zdržal napokon približne tri hodiny, potom nasadol s manželkou do drahého Range Roveru a odišli nevedno kam.