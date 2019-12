Kauza falšovania zmeniek: Kočner a Rusko sú prvýkrát spolu na pojednávaní! Exšéfa Markízy by ste nespoznali

Prvýkrát od začiatku prejednávania prípadu údajného falšovania miliónových zmeniek od júla tohto roku sa dnes na pojednávanie dostavili obaja obžalovaní, teda podnikateľ Marian Kočner aj exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko.

Doteraz bol na každom z pojednávaní prítomný len jeden z nich, druhý dal vždy súhlas na konanie v neprítomnosti. Z predošlej série pojednávaní sa Pavol Rusko ospravedlnil z dôvodu hospitalizácie pre problémy s chrbticou. Dnes senátu Špecializovaného trestného súdu uviedol, že v prípade, ak by sa cítil zdravotne zle a opustil pojednávanie, dáva súhlas na konanie v neprítomnosti. Súd by sa dnes v kauze zmeniek mal zaoberať čítaním listinných dôkazov.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko.Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza - Slovakia ako žalovaný v druhom rade.Taktiež argumentovala, že Pavol Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch.Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000. Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala.

Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy a hrozila by jej strata licencie. S návrhom na vystavenie zmeniek prišiel podľa obžalovaných advokát Ernest Valko, ktorý bol vtedy členom licenčnej rady. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Pavol Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave. Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby.Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.