Obžalovaný Pavol Rusko na vianočnom večierku s krásnymi modelkami: Zázračné uzdravenie?!

Vyliečila ho atraktívna spoločnosť? Kým na súdnom pojednávaní v kauze zmenky nevydržal Pavol Rusko (56) ani 60 minút, len o štyri dni neskôr na večierku v prítomnosti sympatických modeliek rozdával úsmevy tri hodiny.

Rusko mal dokonca príhovor, počas ktorého kráskam odovzdal trofeje a keď práve sám nefotil, tak modelky aspoň rozosmieval opičkami a grimasami...

Pavol Rusko je spoločne s Mariánom Kočnerom (56) obžalovaný z falšovania miliónových zmeniek Markízy. Proces sa blíži do svojej finálnej fázy a čaká sa najmä na vypočutie znalcov, ktorí skúmali pravosť a dátum vyhotovenia zmeniek. Písmoznalkyňa Erika Straková mala pred senát predstúpiť už dvakrát, no jej vypoveď v oboch prípadoch zrušili kvôli Ruskovi. V jednom prípade Rusko súdu oznámil, že je PN pre problémy s krčnou chrbticou a nedovolil znalkyňu vypočuť bez jeho prítomnosti. To prokurátora Jána Šantu vytočilo natoľko, že chcel dať Ruska zavrieť, aby ho na pojednávanie vodila z väzby eskorta.

„Nehodnotím to nijak inak ako bohapustú obštrukciu,“ vysvetlil Šanta svoje rozhorčenie a spochybnil jeho PN-ku. Faktom však je, že Ruska pre jeho zdravotné problémy začiatkom decembra hospitalizovali a z ďalšieho pojednávania, ktoré sa konalo v pondelok, odišiel po hodine s tým, že sa necíti dobre. V utorok pred súd neprišiel vôbec. O tri dni neskôr - v piatok - však už bolo, zdá sa, všetko v poriadku a Rusko sa zabával na firemnom večierku.

Večierok s kráskami

Ruskova manželka Henriett roky podniká v modelingovom biznise so svojou agentúrou Heriett models, posledných niekoľko rokov sa vo firme angažuje aj Rusko. Obaja manželia boli hostiteľmi večierka, ktorý zorganizovali pre svoje pôvabné zverenkyne. „Čo je na tom také nezvyčajné, že som bol niekde na večierku firmy, ktorú s manželkou osem rokov prevádzkujeme?“ uviedol na margo svojej prítomnosti Rusko, ktorý dorazil okolo 17-tej. Večierok sa konal v kaviarni a reštaurácii Esperienza, ktorá je vzdialená iba 4 minúty chôdze od kontroverznej bytovky Five star residence, kde mal Rusko prenajatý byt. Rusko, jeho žena aj modelky vyzerali, že sa dobre bavia. Tie najlepšie z nich dostali za celoročnú prácu trofeje, ktoré im odovzdal do rúk práve exriaditeľ Markízy. Úlohy fotografky sa zhostila Henriett, pomáhal jej pri tom Rusko, ktorý krásky rozosmieval opičkami...