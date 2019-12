Rusko nechodí na súd, odvoláva sa na hospitalizáciu: Skončí bez trestu ako Majský?

Raz je na súde Pavol Rusko, inokedy Marián Kočner, ale nikdy nie sú spolu.

Túto zvláštnu taktiku dodržuje dvojica obžalovaných v prípade falšovania miliónových zmeniek TV Markíza za akýchkoľvek okolností. Kým Kočner na pondelkovom súde sedel, Rusko sa vyhovoril na chorobu a podaním péenky naťahuje proces. Jeho konanie pripomína počínanie obžalovaného z tunelovania nebankoviek Horizont a BMG Jozefa Majského, ktorý podával na súd péenky tak dlho, až senát Najvyššieho súdu jeho proces prerušil. Môže tak dopadnúť aj exminister?

Rusko sa z pojednávania pre práceneschopnosť ospravedlnil už druhýkrát za sebou. V novembri, keď mala prísť informovať o pravosti exministrových podpisov znalkyňa Erika Straková, nedal súhlas s konaním v jeho neprítomnosti a prostredníctvom svojho právnika Mareka Paru súdu poslal péenku pre problémy s chrbticou. Predtým však nemal problém, aj keď sa pojednávalo bez neho.

Senát súdu vtedy zrušil ďalšie dva dni pojednávania a výpovede svedkov presunul na december. Prokurátor Ján Šanta to považoval za obštrukciu a žiadal pre Ruska väzbu. Súd vyhlásil, že preskúma oprávnenosť ospravedlnenia bývalého riaditeľa TV Markízy. Teraz sa Rusko na chorobu vyhovára znova - jeho obhajca Para tvrdí, že je hospitalizovaný na ružinovskej neurológii - dal však súhlas na čítanie listín a vypočutie niektorých svedkov.

Naťahuje konanie

Rusko však nedal súhlas na to najdôležitejšie, a to výpoveď znalcov v jeho neprítomnosti. Práve znalkyňa zistila, že sporné podpisy Ruska nemohli pochádzať z roku 2000, ako sa to snaží tvrdiť. „Niekedy musí zvíťaziť pragmatizmus a máme čo robiť,“ povedal sudca Klemanič a vyhovel Ruskovej žiadosti. Obžalovanému exministrovi sa tak opätovne podarilo oddialiť písmoznalecké dokazovanie.

Podľa právnika Markízy Daniela Lipšica nie je dôvod, prečo by nemal sedieť Rusko na lavici obžalovaných, a argumentoval aj správou lekárov ZVJS. „Jeho prítomnosť na hlavnom pojednávaní by nijako neohrozila jeho zdravotný stav,“ povedal Lipšic, ktorý znova navrhoval pre Ruska väzbu. „Obžalovaný nemá žiadne právo podmieňovať, čo sa má a nemá vykonať,“ vyhlásil prokurátor Šanta s tým, že je pripravený aj na dlhodobú Ruskovu péenku.

Pri vážnej chorobe súd nepojednáva

Róbert Bános, advokát

V prípade, ak sú pochybnosti pri hodnovernosti péenky, môže sudca nariadiť prešetrenie zdravotného stavu, čo sa zvykne robiť znaleckým ústavom, ak to má byť vážnejšia choroba. Môže sa stať, že pojednávanie bude pokračovať až do konca bez obžalovaného, ak by dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Ak nie, potom by mal byť na súde a musia zabezpečiť jeho prítomnosť. Ak bol vážne chorý, že by mal rakovinu, alebo by napríklad nevedel chodiť, tak by bolo možné, že by pojednávanie nemohlo pokračovať bez súhlasu obžalovaného.

Ako sa vyhovára Rusko

- Naposledy sa Pavol Rusko objavil v súdnej sieni 17. októbra, keď bola vypovedať ako svedkyňa jeho exmanželka Viera Rusková, ktorá potvrdila pravosť zmeniek.

- Na posledné novembrové pojednávanie Rusko neprišiel pre bolesti chrbtice, nedal súhlas na pokračovanie v jeho neprítomnosti a súdu poslal PN-ku. Senát proces odročil.

- Podľa jeho právnika bol v pondelok Rusko hospitalizovaný v nemocnici, ale dal súhlas iba na čítanie listín a výsluch svedkov. Súd mu vyhovel a výpovede znalcov odložil.

Ako sa ťahal prípad Majský
Jozef Majský (71)

- Jozef Majský dostal v roku 2015 od Špecializovaného trestného súdu 9 rokov, no pre chronické vyhýbanie sa pojednávaniam konečný verdikt nikdy nepadol.

- Majský totiž predkladal Najvyššiemu súdu - na ktorý sa odvolal - neustále péenky a trestné stíhanie, ktoré sa začalo ešte v roku 2002, tak extrémne naťahoval.

- Jeho séria ospravedlnení od lekárov zahŕňala bronchitídu, diabetes či operáciu bajpasu. Tvrdil tiež, že berie 11 druhov rôznych liekov na chronické choroby. „Som dôchodca a, žiaľ, v tomto veku choroby prichádzajú,“ povedal vtedy Majský.

- Najvyšší súd v marci po lekárskych posudkoch nakoniec prerušil jeho 17 rokov sa naťahujúce trestné stíhanie. Dôvodom mal byť Majského zlý zdravotný stav a boj s ťažkou chorobou. Teraz sa rieši, či naďalej tieto dôvody trvajú.