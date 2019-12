Hurajt podporil Fialkovú po jej skrate na strelnici: Ja som zase vybielil terč súperovi!

Má pre ňu pochopenie. Sobotňajšia kuriozita zo stíhačky Svetového pohára biatlonistiek vo francúzskom Le Grand Bornard, v ktorej si Slovenka Paulína Fialková (27) po vybielení všetkých terčov v tretej streľbe naordinovala zbytočné trestné kolo, prekvapila aj bronzového olympijského medailistu z Vancouveru Pavla Hurajta (41).

Nebyť chvíľky nepozornosti, mohla staršia zo sestier Fialkových skončiť na lepšom ako desiatom mieste. „Zazmätkovala som, rozhodla som sa pre istotu na trestné kolo. Bola to sprostá chyba. Pri odchode zo strelnice som sa omylom pozrela na terč päť, a nie na šestku, kde som strieľala. Veľmi ma to mrzí, stalo sa mi to prvýkrát,“ vysvetlila pre RTVS Paulína, ktorú včera čakali ešte aj preteky s hromadným štartom (skončili sa po uzávierke, pozn, red.).

Pochopenie pre ňu mala nielen trénerka Anna Murínová, ale aj slávny biatlonový „dôchodca“ Pavol Hurajt. „Nestretol som sa ešte s ta­kouto situáciou, ani som o niečom takom nepočul. Ja som raz trafil terč súpera, to sa však stáva bežne. Pretekár vidí cez dioptriu pušky jeden až dva terče naľavo a napravo, takže naozaj pomýliť si svoj terč so súperovým nie je až taký problém. Navyše, klapka na terči sa nejaký čas zatvára, takže pri poslednom terči chce už biatlonista čo najskôr odísť zo strelnice a môže si vtedy pomýliť terče. Niekedy stačí vytočenie tela a už je záber cez dioptriu iný. Paulína nechcela riskovať penalizáciu a keďže si nebola úplne istá, išla radšej trestné kolo. Chápem to,“ povedal pre Nový Čas Pavol Hurajt.