Dúbravka medzi TOP 10 brankármi v Premier League: Je lepší ako De Gea!

Newcastle United sa vyhrabal z pásma zostupu. Aj vďaka slovenskému reprezentačnému brankárovi Martinovi Dúbravkovi (30) sa pred Vianocami pohybuje v pokojnejšom strede tabuľky na úrovni desiateho londýnskeho Arsenalu.

Žilinský rodák nechýbal v tejto sezóne medzi tromi žrďami „Strák“ ani v jedinom súboji anglickej Premier League. Svoju spoľahlivosť a famózny reflex potvrdzuje čoraz okatejšie. Pred včerajšími ligovými zápasmi 18. kola sa vyšvihol na 3. miesto v rebríčku brankárov s najvyšším počtom úspešných zákrokov. Dúbravka ich mal pred duelom s Crystal Palace na svojom konte 64. O deväť menej ako líder Bernd Leno z Arsenalu. Na druhej strane je Slovák už teraz lepší v tejto štatistike ako napríklad Španiel David de Gea z Manchestru United.

Dúbravka je na Britských ostrovoch spokojný a tréner Steve Bruce tiež. „Od príchodu do Newcastlu chytá vo fantastickej forme a je pre mužstvo obrovským prínosom na ihrisku i v kabíne.“Niektoré médiá píšu, že už prerástol dimenzie klubu a mohol by sa skončiť v lepšom klube z prvej šestky. Cena za Dúbravku by sa vraj mohla pohybovať medzi 23 - 35 mil. eur.