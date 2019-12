Marko Daňo hrá opäť za Columbus, ktorý ho v roku 2013 draftoval: Telefonát z NHL mu skomplikoval Vianoce

Po viac než ročnej pauze v NHL a po štyriapolročnej prestávke v drese Columbusu. Hokejový útočník Marko Daňo (25) tento týždeň opäť dostal šancu v klube, ktorý ho draftoval a na úvod s ním oslávil dva víťazné zápasy. Z návratu do profiligy z farmy sa veľmi teší, hoci mu mierne skomplikoval blížiace sa vianočné sviatky.

Keď Daňo po uplynulej sezóne skončil v organizácii Winnipeg Jets, opäť po ňom siahol klub Columbus Blue Jackets. Ten ho v roku 2013 draftoval z 27. miesta, ale nový ročník začal v tíme AHL Cleveland Monsters. „Samozrejme som veril, že v kempe urobím prvý tím. Boli tam však chalani, ktorým sa darilo viac, strelili nejaké góly a mal som aj smolu, keď na posledný prípravný zápas pre poruchu lietadla nepricestoval súper zo St. Louis. Tým pádom som prišiel o záverečnú šancu presvedčiť trénera. Všetko sa však deje z nejakého dôvodu. Na farme sme sa pomaly zlepšovali a poriadne som sa vyhral. Na ľade som trávil 17 až 20 minút v zápase a teraz som sa dostal hore, hoci v NHL hrám zatiaľ podstatne menej,“ povedal pre Nový Čas Marko Daňo.

Do Columbusu cestoval s vedomím, že začne vo štvrtom útoku a nebude hrať presilovky ani oslabenia ako v AHL. Hneď na úvod však pomohol k triumfu 3:0 nad lídrom ligy z Washingtonu a následne aj k víťazstvu 5:3 v Detroite. „Som rád, že som dostal možnosť vrátiť sa do tímu, v ktorom som NHL začínal. Chalani v kabíne po zápase proti Washingtonu hovorili, že bol jeden z najlepších v sezóne. Verím, že sme opäť naštartovali víťaznú sériu a vrátime sa do bojov o miestenku v play-off. S chalanmi v útoku sme si na seba chvíľu zvykali, v obrannom pásme sme mali veľa zblokovaných striel a vypracovali sme si aj šance. Spokojný bol aj tréner. Verím, že to tak bude pokračovať a postupne mi dá viac priestoru,“ uviedol slovenský útočník, čím vyslovil aj jedno zo svojich prianí do nového roka.

Ešte predtým sa teší na vianočné sviatky, ktoré strávi s priateľkou Petrou. „Akurát priletela a hneď sme si odskočili do Clevelandu, čo je necelé dve hodiny autom od Columbusu. Tam sme totiž v hoteli a v Clevelande mám byt, tak sme si potrebovali niečo pripraviť. Ešte 23. decembra hráme v New Yorku a Vianoce strávime v Clevelande,“ doplnil Daňo.