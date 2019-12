Polícia o vyšetrovaní vraždy Violy († 34): Vypočuli už 60 osôb, vyšetrovanie ich zaviedlo do zahraničia!

Polícia vo štvrtok informuje verejnosť, že na prípade zavraždenej Violy Macákovej intenzívne pracuje. Prípadné správy, že vo vyšetrovaní tápe, podľa mužov zákona nie sú pravdivé.

Je podľa nich štadnardné, že detaily nezverejňujú do médií a na sociálne siete. ,,Zverejňovanie detailov z priebehu vyšetrovania by podnietilo kritikov polície k verejným komentárom, ktoré by mohli ovplyvniť, respektíve zmariť, celý proces vyšetrovania,“ odkazujú bratislavskí policajti na sociálnej sieti.

Tí v dlhom príspevku vymenovali, čo všetko už pre objasnenie brutálneho činu urobili – vypočuli približne 60 osôb, pribrali znalcov z rôznych odvetví, vykonali prehliadky bytových a nebytových priestorov, analyzovali kamerové záznamy a počítačové dáta či podrobne preverili nákladný prístav, kde bola Viola nájdená. Vyzerá to, že vyšetrovanie zaviedlo slovenskú políciu do zahraničia.

Na sociálnej sieti informuje, že sa za hranice obrátili so žiadosťami o medzinárodnú právnu pomoc a policajnú spoluprácu. Taktiež tam viedli výsluchy. ,,Nevynechali ani previerky u kamarátok a kamarátov, kolegov, študentov, expriateľov či známych, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ informuje polícia.

,,V priebehu vyšetrovania prišlo od občanov na linku 158 až 37 oznámení obsahujúcich rôzne informácie nie len k samotnej Viole, ale aj k rôznym verziám spáchania uvedeného trestného činu, ako aj možným podozrivým, ktoré polícia musela preveriť ,“ dodali muži zákona s tým, že zodpovedne pracujú na tom, aby dolapili páchateľa.