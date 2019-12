Brutálna vraždy Violy († 34): Exmilenec prehovoril! O čom bol ich posledný rozhovor

Krásna učiteľka Viola († 34) navonok pôsobila ako šťastná žena plná života. Iba málokto mohol tušiť, že za jej úsmevom sa pravdepodobne skrývali obavy a strach.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Svoje o tom vie jej bývalý priateľ Tee, za ktorým chcela vycestovať do Austrálie. Komunikovali spolu aj niekoľko hodín pred jej smrťou. Nový Čas zisťoval, či mala modelka dôvod obávať sa o svoj život. Nad zabitou modelkou Violou visí aj po vyše mesiaci množstvo otáznikov. Nikto nedokáže pochopiť, ako mohla mladá žena plná života odísť z tohto sveta tak brutálnym spôsobom.

Nad vyšetrovaním krúti hlavou aj modelkin bývalý priateľ z Austrálie, ktorého polícia kontaktovala koncom novembra. „Zistil som, že ma Viola stále milovala. Dozvedel som sa to od jej priateľa z detstva - že som bol jediný človek, ktorého kedy milovala,“ prezradil Tee, ktorý sa s krutou smrťou bývalej lásky vyrovnáva len veľmi ťažko.

Utajený vzťah?

Hoci Violu a Teeho rozdeľovali tisícky kilometrov, boli v neustálom kontakte a podľa jeho slov sa mu modelka zdôverovala so všetkým. Dokonca aj s tým, že nebol jediným mužom, ktorý si získal jej srdce. „Poznal som ju lepšie ako ktokoľvek iný. Vedel som aj o tom, že mala priateľa zo Slovenska, ale nikdy som ho nevidel. Pre všetkých bol tajomstvom,“ povedal Austrálčan, ktorý vedel aj o tom, ako sa tento vzťah skončil.

Na otázku, prečo ho tajila aj pred najbližšími, nenachádza odpoveď. „Neviem, prečo to robila, pretože o mne vedeli všetci,“ priznal Tee ktorý sa s Violou osobne stretol naposledy v roku 2012. "Stretli sme sa, keď nebola so svojím slovenským priateľom, ktorý za ňou cestoval do zahraničia," povedal expriateľ, podľa ktorého Viola pravdepodobne prežívala týždne plné strachu.

"Bolo to dobré dievča, ale viem, že ju niekto sledoval," priznáva mladík, ktorý s Violou komunikoval aj niekoľko hodín pred smrťou. Napriek tomu, že sa od začiatku vynárali špekulácie o tom, že modelka sa mala v osudnú noc nachádzať na vernisáži, kde vystavovala fotky. Jej austrálsky expriateľ však tieto správy dementoval. „V ten večer bola na úplne inej udalosti,“ napísal Novému Času Tee, podľa ktorého by určite neodišla bez vecí a fotoaparátu.