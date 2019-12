Rivaldo v tom má jasno: Messiho nástupca v Barcelone? Zvládne to iba jeden muž!

Niekdajší brazílsky futbalista Rivaldo sa domnieva, že v španielskom klube FC Barcelona by mali brať vážnejšie blížiaci sa koniec kariéry Argentínčana Lionela Messiho.

Vicemajster sveta 2014 oslávi na konci aktuálnej sezóny 33. narodeniny a toto číslo sa pomaličky blíži k veku, v akom ohlásili odchod z klubu ďalší legendárni futbalisti nedávnej histórie katalánskeho veľkoklubu - Andrés Iniesta (34) či Xavi (35).

"Leo Messi nebude hrať večne. Jedného dňa príde jeho posledný zápas. Momentálne robí na ihrisku rozdiel, dáva góly, ale Barcelona musí byť pripravená, aby ho mohla nahradiť. A kto by to mal byť? Dokáže to iba jeden hráč - Neymar," uviedol Rivaldo podľa webu goal.com.

Podľa francúzskeho magazínu France Football Messi opustí katalánsky klub po vypršaní súčasného kontraktu, ktorý platí do 30. júna 2021. Taktiež podľa Messiho by bolo pre Barcelončanov najlepšie, keby sa v ich mužstve opäť objavil Neymar, ktorý si dres "blaugranas" obliekal už v rokoch 2013-2017. "Iba spolu môžeme vyhrať Ligu majstrov. Chcem, aby si sa vrátil do Barcelony. O dva roky odídem a vtedy zaujmeš moje miesto," mal Messi napísať Neymarovi po neúspešnom semifinále LM 2018/2019 s anglickým FC Liverpool.

"Neymar odchodom z Barcelony urobil chybu, ale ak sa vráti, bude schopný predvádzať to, čo teraz robí na ihrisku Messi," poznamenal Rivaldo, autor 130 súťažných gólov počas päťročnej anabázy v FC Barcelona. Vo svojej kariére sa Rivaldo stal tiež majstrom sveta v roku 2002, keď Brazília zdolala vo finále Nemecko 2:0.