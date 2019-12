Bývalý šéf Trumpovej kampane si odpykáva trest vo väzení: Náhla hospitalizácia

Paula Manaforta, bývalého šéfa prezidentskej kampane Donalda Trumpa, ktorý si odpykáva trest vyše sedemročného väzenia, museli náhle hospitalizovať.

Z federálnej väznice v Pensylvánii ho previezli do nemocnice už minulý týždeň po tom, ako mu prišlo zle od srdca. S odvolaním sa na dva rôzne zdroje, ktoré si priali zostať v anonymite, o tom v utorok informovala tlačová agentúra The Associated Press (AP). Samotná väznica aj Federálny úrad pre väznice odmietli túto informáciu komentovať, čo odôvodnili potrebou zachovať väzňove súkromie a tiež bezpečnostnými dôvodmi.

Manafort bol prvým odsúdeným bývalým vysokopostaveným americkým predstaviteľom v súvislosti s vyšetrovaním tímu Roberta Muellera vo veci údajného ruského zasahovania do kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016, v ktorých Trump nakoniec zvíťazil. Časť trestu dostal za daňové a bankové podvody a za podplácanie predstaviteľov a spoločností na Ukrajine, ďalšiu časť za to, že bol podľa súdu súčasťou konšpirácie proti Spojeným štátom.