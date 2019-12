Krvavá streľba v Horovciach na súde: Strelec Martin môže na slobodu zabudnúť

Opäť sa postavil pred súd! Hasičská zábava v Horovciach (okr. Púchov) sa v júni tohto roku skončila tragédiou, akú si miestni nepamätajú.

Krátko pred koncom zábavy mal obecný čudák Martin (36) podľa polície spustiť paľbu na troch mladíkov. Dvaja, žiaľ, zraneniam podľahli. Polícia muža po tragédii obvinila z nedovoleného ozbrojovania, dokonanej vraždy, ako aj vraždy v štádiu pokusu. V utorok sa rozhodovalo o predĺžení jeho väzby.

„Na obvineného Martina Cíbika bol podaný návrh na predĺženie lehoty väzby o dva mesiace a to z dôvodu, že koncom novembra bol doručený znalecký posudok z odboru balistiky, kde na základe tohoto posudku mu bolo vznesené aj obvinenie pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, z dôvodu prechovávania náboja značky Tokarev,“ odôvodnila svoje rozhodnutie trenčianska prokuratúra s tým, že bude potrebné vykonať opätovný výsluch obvineného, prípadne aj ďalších svedkov, ktorí by mohli zo znaleckého posudku z odboru elektroniky ohľadne messengerovej komunikácie ustanoviť motív konania obvineného. „Preto bol podaný návrh na predĺženie väzby,“ uzavrel prokurátor.

Hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus informoval, že sudca sa po preštudovaní vyšetrovacieho spisu a vypočutí obvineného stotožnil s návrhom prokurátora. „Predĺžil lehotu väzby obvineného do 22.marca 2020. Obvinený aj jeho obhajca súhlasili s predĺžením lehoty väzby, rozhodnutie sudcu je teda právoplatné,“ poveda.

Cíbikovi hrozí v prípade preukázania viny až doživotie. Policajný vyšetrovateľ ho viní zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy, sčasti dokonaným, sčasti v štádiu pokusu. Teraz mu pribudlo i obvinenie pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.