Problémy v bratislavskej Dúbravke: Spustia električkovú radiálu načas?

Ešte si počkajú? Obyvatelia Karlovej Vsi už mohli niekoľko dní využívať električkovú radiálu.

Lenže spusteniu obojsmernej premávky bráni konanie zástupcu vlastníkov pozemkov pod trafostanicou Dolné Krčace. Ten znemožňuje prístup pracovníkov Dopravného podniku Bratislava na pozemok s meniarňou a situáciu sa snaží využiť vo svoj prospech.

Spustenie električiek do Karlovej Vsi bolo oneskorené, a zdá sa, že rovnaký osud stretne aj avizované spustenie premávky do Dúbravky, ktoré naplánovali na 20. decembra. Bráni mu však zástupca vlastníkov pozemkov pod meniarňou elektrického prúdu Dolné Krčace, podnikateľ Branislav Božek. „Mám za to, že tento pán sa situáciu pred dokončením rekonštrukcie električky rozhodol využiť vo svojej prospech a na neadekvátne obohatenie. V rozpore so zákonom znemožňuje prístup pracovníkov Dopravného podniku na pozemok s meniarňou,“ uviedol primátor Matúš Vallo.

Zároveň zdôraznil, že mesto je pripravené vysporiadať legitímne nároky majiteľov pozemkov za primeranú náhradu, ale ani ich prípadná existencia nemôže súvisieť s právom pracovníkov DPB pristupovať k meniarni, ktoré vyplýva zo zákona.vysvetlil Vallo.

Využijú náhradný zdroj

„Vykonanie prístupu nijako neznehodnocuje dotknuté pozemky. Pokiaľ tak vlastníci pozemkov zastúpení pánom Božekom alebo ďalšími jednotlivcami neurobia, ale budú ďalej brániť prístupu, mesto musí v záujme obyvateľov voči týmto vlastníkom uplatniť nárok na náhradu škody,“ poznamenal primátor. Pracovníkom DPB sa však podarilo napojiť úsek trate po obratisko v Karlovej Vsi z iného zdroja vysokého napätia a tieto dni mesto odovzdáva dokumentáciu na povoľovací proces spustenia trate.

Provizórne riešenie prináša obmedzenia. Jedným z nich je obmedzená rýchlosť na predmetnom úseku, nakoľko je plnohodnotná prevádzka možná len zapojením meniarne Dolné Krčace. Okresný súd Bratislava IV preto rozhodol, že vlastníci pozemkov pod trakčnou meniarňou v Dúbravke musia pustiť pracovníkov DPB, aby dokončili jej rekonštrukciu a otestovali ju. Či spustia načas, zostáva otázne.