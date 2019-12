Do zdevastovaného paneláka v Prešove sa zahryzla ťažká technika: Prvý zbúrali byt nezvestnej Emílie

Ľuďom, ktorí tam donedávna spokojne žili, sa naskytol žalostný pohľad.

Tragicky známy panelák, ktorý bol ešte pred necelými 2 týždňami domovom desiatok ľudí, začali v pondelok ráno búrať. Z bytovky na Mukačevskej ulici 7 v Prešove začal o 9.45 postupne ukrajovať špeciálny stroj. Ako prvý zlikvidoval byt, v ktorom bývala ešte stále nezvestná Emília (70). Situácia bola obzvlášť ťažká pre jej dcéru Ingrid (49), ktorá bývala v byte na rovnakom poschodí ako jej mama.

Ingrid (49) k bytovke počas búrania nešla. „Jednak sme mali stretnutie s pani prezidentkou, ale odrádzalo ma aj to, že búranie začali tam, kde bývala moja mamka. Je to pre mňa veľmi ťažké a bála som sa, ako by som to zvládla,“ zverila sa nešťastná žena, ktorá mala len to šťastie, že v čase výbuchu bola v práci. Stále dúfa, že sa nájdu nejaké po- zostatky jej mamy, aby ich mohla uložiť na posledný odpočinok.

Fotogaléria 30 fotiek v galérii

„Ubezpečili ma, že počas búrania bytu mojej mamky budú postupovať opatrne, aby ešte skúsili nájsť aspoň časť jej pozostatkov, lebo moja mamka je posledným nezvestným človekom z bytovky. Zatiaľ ma neinformovali, či sa to podarilo,“ poznamenala Ingrid. Jej mama nosila napríklad oceľové náramky, ktoré by teoreticky mohli vydržať aj vysoké teploty ohňa po výbuchu.

Evakuácia okolia

Ťažko skúšaná žena takmer ani nespí, odkedy sa to stalo. „Máte rôzne myšlienky. Uvažujete nad tým, za akých okolností prišla mamka o život... Toto neprajem nikomu. Hmotné veci boli aj budú, ale život človeka je najcennejšia vec. Stále verím, že sa nájde aspoň nejaký pozostatok. Aby som ju mohla pochovať a potom mohla ísť na konkrétne miesto zapáliť sviečku a spomínať,“ dodala smutne Ingrid Pelechová.

Ako dlho potrvá búranie bytovky, zatiaľ nevedno. Je však isté, že „dole“ pôjdu štyri vrchné poschodia. „Situáciu pozorne monitoruje statik. Bude záležať na jeho rozhodnutí, či sa okamžite zbúrajú aj ďalšie podlažia,“ informovala primátorka Prešova Andrea Turčanová. Počas búracích prác musia pre bezpečnostné dôvody svoje byty opustiť aj ľudia z okolitých bytoviek, ktorých sa výbuch dotkol okrajovo, a už sa medzitým vrátili do svojich domovov.