Vzácne šteniatko, ktoré má viac labiek ako je zvyčajné: Zoznámte sa, toto je Lulu

Všetci domáci miláčikovia si zaslúžia našu lásku a opateru. Sú však aj prípady, kedy už len pri pohľade na psíka, vám pukne srdce. Zoznámte sa, toto je Lulu.

Ako uvádza portál LADbible, Lulu je „sladký, veľmi pokojný a láskavý“ mopsík, ktorý je niečím výnimočný – má šesť labiek. Milovníčka psov Helga Carter zverejnila v skupine na Facebooku s názvom Dogspotting rozkošnú fotku malej Lulu s dvomi labkami navyše. „Šesťnohé šteniatko!“ napísala Helga k fotkám.

„Jeden z rodičov priniesol do našej školy tohto malého mopsa s menom Lulu. Bola nadšená davom detí, ktoré sa nad ňou okamžite zhŕkli. To, čo robí túto malú slečnu špeciálne, sú dve labky, ktoré ma navyše! Na chôdzu používa dve vonkajšie a vnútorná jej jednoducho visí,“ napísala Helga. Majitelia budú sledovať, ako malá Lulu rastie a ak to bude potrebné, budú jej ich musieť amputovať.

Helga v príspevku vysvetlila, že dve labky, ktoré má Lulu navyše sú zriedkavým, ale „prirodzeným javom“. Zvyčajne dávajú majitelia prípady ako je Lulu utratiť, avšak jej sa podarilo krutému osudu vyhnúť. Bola určená k adopcii a teraz žije šťastne s rodinou v kanadskom meste Surrey.

„Tieto dve labky navyše sú pravdepodobne z nerozvinutého dvojčaťa, ktoré Lulu čiastočne absorbovala v lone svojej matky. Nie sme si istí, či ide o problém nadmerného chovu. Možno ide o zriedkavý avšak prirodzený výskyt. Majitelia mi povedali, že ju museli dať na adopciu, pretože si ju nechcel nikto kúpiť. Je taká milá, veľmi pokojná, láskavá a rozhodne nemá žiadne bolesti,“ znejú Helgine slová.

Lulu nie je jediný prípad. Vo Veľkej Británii je tiež krížený labrador Roo, ktorý je rovnako špeciálny. „Keď na nás vyskočí, vyzerá ako klokan. Je to smutné, ale zároveň roztomilé, pretože má toľko energie. Roo absolútne milujeme,“ opisuje ich domáceho miláčika Lauren Salmon z britského mesta Orpington.

„Špeciálne labky jej nespôsobujú žiadnu bolesť, a tak je ľahké pochopiť, prečo je plná života. Nie je veľa psov ako je Roo. Myslím, že chovatelia ich zabíjajú, pretože za nič nestoja. Pre nás je však neoceniteľná,“ pokračuje Lauren.