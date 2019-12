Bilancia roka 2019 trochu inak! Pozrite, čo vyhľadávali Slováci na Googli najviac

So Slovákmi najviac hýbali emócie aj stav spoločnosti! V rámci koncoročnej bilancie sa spoločnosť Google pozrela na to, ako vyzeral posledný rok tejto dekády na internete.

Fotogaléria 26 fotiek v galérii

Internetu v roku 2019 kraľovali ako emócie, tak aj záujem o veci verejné. Slováci smútili nad odchodom legendy, stratou svetového kultúrneho dedičstva či strašnou dopravnou tragédiou, tešili sa naopak zo športových úspechov a nebola nám ľahostajná ani voľba hlavy štátu, eurovoľby alebo ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva v malej dedinke na východe Slovenska. Pozrite sa s nami, čo hýbalo slovenským online svetom.

Trendy vo Vyhľadávači Google na Slovensku v roku 2019

1. Karel Gott

2. Majstrovstvá sveta v hokeji

3. Prezidentské voľby

4. Tour de France

5. Žihadielko

6. Notre Dame

7. Eurovoľby

8. Zuzana Čaputová

9. Fekišovce

10. Ples v opere

„Nestáva sa často, že je to práve udalosť z konca roka, ktorá obsadí prvú priečku vo výročných rebríčkoch. Síce sa jednalo o smutnú správu, a to o odchod Karla Gotta, zároveň to ale poukazuje na fakt, akou veľkou osobnosťou bol a aký blízky vzťah k nemu Slováci prechovávali,“ komentuje tohtoročný rebríček Alžbeta Houzarová, PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko. „Top Trendy ovládli skutočne výnimočné udalosti, užili sme si Majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa na Slovensko vrátili po deviatich rokoch a pozastavovať sa nad záujmom o Tour de France (čítajte Petra Sagana), by bolo zrejme úplne naivné. Veľké veci sa diali aj na slovenskej politickej scéne, čoho dôkazom je záujem o prezidentské aj európske voľby. Tento rok v rebríčku absentuje televízna zábava, úplne postačil záznam z ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva obce Fekišovce.“