Karel Gott († 80) nemal do poslednej chvíle jasno, ako rozdelí svoj majetok: Závet menil počas života viackrát!

K notárke chodil pravidelne! Karel Gott pred smrťou častejšie menil svoju poslednú vôľu.

Od smrti speváka Karla Gotta († 80) uplynul mesiac a práve teraz sa začína boj o maestrove dedičstvo.

Závet nie je záležitosťou jedného stretnutia, a tak to zrejme videl aj Karel Gott, ktorý podľa Blesku navštevoval svoju notárku pravidelne. "Je prepisovaný často. Pani notárke to však neprekáža. Ona ma rada vidí, pripraví kávu, porozprávame sa..." citoval denník maestra ešte z čias, keď bol pri sile.

To, že sa začalo s plnením závetu, potvrdila Blesku aj najstaršia Gottova dcéra Dominika (46). Po tom, čo rodinu kontaktoval notár, oslovila Dominika právničku, ktorá ju bude zastupovať. Pravdepodobne, ju však potrebovať nebude, keďže v čase, keď Karel Gott v roku 2015 bojoval s rakovinou lymfatických uzlín, podpísala Dominika dokument, v ktorom sa vzdala po otcovej smrti nároku na dedičstvo. Vyplatených jej bolo stotisíc eur.

Gott začal svoju poslednú vôľu riešiť predovšetkým po tom, ako mu manželka Ivana porodila dcéru Charlottu (13). "Myslel som na to veľmi intenzívne. Čo by tá malá bez otca a Ivanka tu...? Bolo to do tej doby, než som napísal nový závet. Teraz je tu už jedno," uviedol vtedy pre iDnes.cz.

To však nebola posledná úprava závetu. Ďalšia prišla, keď mu lekári oznámili hrozivú diagnózu. Nevedno však, či išlo o posledný zásah do dôležitého dokumentu. "Všetko som prepísal na ženu," uviedol Blesku s tým, že svoj majetok rozdelil spravodlivo.