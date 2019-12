Zdevastovanú budovu v Prešove začnú demontovať: Zažaluje domovník paneláka šéfa hasičov?

Pri pohľade na ruinu má slzy v očiach. Domovník vybuchnutého paneláka Mojmír Květoň (58) sa s bolesťou v srdci pozerá na bytový dom na Mukačevskej 7. Vybavuje si časy, keď tam spolu so zosnulými susedmi trávili príjemné chvíle.

Dnes sa už v okolí paneláka vykonávajú prípravné práce na príchod ťažkých mechanizmov. Postupne začnú rozoberať vrchné, staticky nestabilné časti. Květoň naďalej trvá na tom, že predpisy pri rekonštrukcii paneláka neporušili a robí právne kroky, aby očistil svoje meno. Poškodenú vrchnú časť bytovky sa mesto rozhodlo demontovať. „V utorok privážali prvé násypy, aby sa urobila ochranná vrstva okolo budovy,“ uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek s tým, že zhotoviteľa búracích prác oznámia dnes. Neupresnil ani presný počet poschodí, ktoré budú demontované. „Začneme najvyššími. Keď ich rozoberú, budeme postupovať podľa vyhlásení odborníkov a statikov. Pre nás je priorita demontovať panelák po také poschodie, aby pre obyvateľov z vedľajšieho vchodu č. 9. nepredstavoval ohrozenie a mohli sa tam nasťahovať.“

Postavia nový dom?

Domovník Mojmír Květoň pozná spomínaný panelák ako svoju dlaň. Na mimoriadnej schôdzi vlastníkov bytov dali všetci majitelia súhlas v prípade nutnosti na zbúranie budovy. „Postavená bola v 70. rokoch, technológia a konštrukcia už dnes nevyhovuje. Usporiadanie schodiska, vetracích šácht i výťahu už nie je vhodné, je zastarané,“ zhodnotil Květoň a pokračoval: „Na tom istom mieste vieme postaviť modernejšiu budovu zodpovedajúcu súčasným trendom. Nemá zmysel robiť rekonštrukciu, pretože jej náklady by ďaleko presiahli výstavbu nového bytového domu,“ skonštatoval správca s tým, že novú bytovku nebude možné postaviť len zo zbierky. „Musíme na to ísť iným spôsobom, napríklad hypotékou,“ vraví Květoň, podľa ktorého by bolo najideálnejšie budovu odstreliť a zlikvidovať. „Bolo by to rýchlejšie a efektívnejšie.“

Robím právne kroky

Na margo vyhlásení hasičov, konkrétne krajského riaditeľa Jána Goliaša, že v bytovke boli porušené predpisy, sa Květoň vyjadril, že pred dvoma rokmi prebehla rekonštrukcia. Počas nej opravili vnútorné priestory. „Išlo o dlažbu, schodisko, vymaľovali dom, dali aj nové zábradlia a držadlá. Som presvedčený, že všetky práce boli vykonané odborne. Tento dom svojou konštrukciou zodpovedá dobe, v ktorej bol postavený, a ja nie som si vedomý toho, že by sme porušili predpisy. Robím právne kroky, aby som svoje meno očistil,“ povedal domovník. Jednou z vážnych výhrad hasičov bolo to, že pri oprave zrušili vetraciu šachtu.