Prehovorili príbuzní robotníkov obvinených z výbuchu bytovky v Prešove: Všetci vo väzbe plakali

Cítia veľkú krivdu. Príbuzní, kamaráti aj starosta Kojšova sa verejne zastávajú troch mladých ľudí, ktorých obvinili zo všeobecného ohrozenia pre výbuch paneláka na Mukačevskej č. 7 v Prešove.

Tvrdia, že bratia Marek (31) a Ondrej (28) z Kojšova (okr. Gelnica), ako aj Ján (31) z Gelnice patria medzi najzodpovednejších ľudí, akých poznajú. Všetci traja tvoria zohranú partiu živnostníkov, ktorá sa už dlho venuje zemným prácam pri výmenách starých inžinierskych sietí za nové. Robí sa to pomocou špeciálnej techniky. „Aj ja som s nimi občas pracoval a môžem potvrdiť, že ide o jedných z najlepších pracovníkov, akých poznám,“ prezradil Ján Tchur, bratranec Mareka a Ondreja. Podľa neho z dokumentácie, ktorú mali k dispozícii, vyplývalo, že plynové potrubie malo byť v hĺbke 110 cm.

„Išli so strojom až do hĺbky 160 cm, čiže mali byť pol metra pod potrubím. Preto vôbec nepredpokladali, že by mohli plynové potrubie preraziť. Keď to zistili, okamžite zalarmovali objednávateľa prác a ohlásili to aj polícii. Boli z toho nešťastní, volali aj domov, lebo sa veľmi zľakli,“ opisuje priebeh udalosti Ján Tchur, ktorý by za všetkých troch obvinených robotníkov dal ruku do ohňa. Aj Anton Bašniar, starosta Kojšova, má na nich len pekné slová. „Marek je poslancom obecného zastupiteľstva, poznám ho len v najlepšom. Stále je ochotný nezištne pomôcť. Otec mu zomrel, keď bol ešte malý, a tak plnil aj úlohu otca svojim súrodencom. Ďalší dvaja muži mu boli charakterovo podobní,“ pripomenul sta­rosta.

Nie sú to fušeráci

Traja obvinení živnostníci sú zdrvení z tragédie, pri ktorej prišlo o život sedem ľudí a jedna osoba je doteraz nezvestná. „Všetci vo väzbe plakali. Nie sú to žiadni fušeráci a vedia to aj vo firme, pre ktorú robili. Pracovali so strojom v hodnote 300-tisíc €. Ak by si jeho majitelia mysleli, že sú nezodpovední, nikdy by im ho nezverili,“ podotkol Ján Tchur. Majú pocit, že sa vyšetrovanie uberá len jedným smerom. Nikto sa podľa nich nezaoberá tým, že bytovka má vlastnú kotolňu, ktorá sa automaticky vypla 32 minút pred výbuchom, lebo detektor zaznamenal únik plynu. „Nikomu z tej partie nemohlo napadnúť, že by sa plyn mohol dostať do bytovky, keď k prerazeniu potrubia došlo niekoľko metrov pred ňou,“ uzavrel Ján Tchur, bratranec obvineného Mareka a Ondreja.