Domovník Mojmír z paneláka smrti opísal chvíle hrôzy: Pred očami mi zasypalo tri susedky!

Tú hrôzu bude mať do konca života pred očami. Domovník vchodu č. 7 na Mukačevskej ulici prehovoril o osudných chvíľach piatkovej tragédie. Mojmír Květoň tesne pred explóziou skontroloval kotolňu v bytovke. Keď potom vyšiel von, ozval sa výbuch a zhora sa zvalili tony betónových sutín.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

To, či k tragédii došlo následkom výkopových prác v okolí paneláka, nevie, ale podľa domovníka nebola chyba priamo v dome. „Určite nedošlo k úniku plynu v bytovke. Náš dom bol kompletne po rekonštrukcii elektrického vedenia, stupačiek plynu, vody i kúrenia,“ zdôraznil Květoň. Podľa jeho slov bola ich kotolňa zabezpečená snímačmi úniku plynu, metánu, CO2, ako aj teplotným čidlom.

„Všetky snímače fungovali, robila sa na nich revízna kontrola každý rok.“ Pár minút pred výbuchom vošiel do kotolne na prízemí paneláka. Keďže aj vonku cítili plyn, išiel dať preventívne vyvetrať miestnosť s kotlami, ako to urobili aj domovníci v okolí. Po tom, ako vyšiel pred vchod, nastala explózia. Pred vchodom domu stáli práve tri susedky, na ktoré sa z výšky zosypali sutiny. „Jedna prežila, tej som pomohol, druhá ležala na sutinách a tretia zostala zakliesnená pod nimi,“ opísal hrôzu so žiaľom v hlase.

Poruchu odmieta

Květoň zdôraznil, že k výbuchu nedošlo pre poruchu vykurovacích zariadení. „Kotolňa na prízemí ostala neporušená, explózia určite nenastala tam, ale niekde na horných poschodiach, čo vidno aj na bytovke a čelných paneloch na najvyšších poschodiach. Horieť začala aj vodomerná šachta a tam žiadne plynové potrubie neviedlo. Plyn sa musel šíriť niekde podzemím,“ zhodnotil.

Statici vyriekli ortieľ nad zničeným panelákom v Prešove: Vrátia sa ľudia ešte niekedy do svojich domovov?

Veliteľ hasičského zásahu po tragédii na zasadnutí mestského krízového výboru poukázal na to, že nedávna rekonštrukcia domu bola v rozpore s protipožiarnymi smernicami. „Naša verzia sa odlišuje. Všetky práce sme robili s presvedčením, že ich robíme dobre a kvalitne,” reagoval predseda spoločenstva vlastníkov bytov s tým, že hodnotenie nechá na vyšetrovateľov. „Prijímam všetko, čo príde, a budeme to riešiť. Ja som pripravený a presvedčený, že sme všetko urobili dobre a chyba nie je na našej strane,“ vyhlásil Květoň.