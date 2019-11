Conte rozdáva pre Škriniara a spol. sexuálne rady: Akú polohu odporúča pred zápasom?

Tréner radí svojim zverencom aj v spálni.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Taliansky kouč Interu Miláno, Antonio Conte (50), je známy svojim striktným prístupom a dôsledne premyslenou taktikou. Nedávno sa priznal prestížnemu talianskemu časopisu, že hráčom nepomáha len na ihrisku. Dokonca má pre nich rady aj v oblasti sexu.

"Počas prípravy na zápasy by hráči nemali mať dlhý sex. Mali by vyvinúť čo najmenšie úsilie. Najlepšia pozícia pre nich je, keď sú ich partnerky na vrchu. Ideálne pre nich je, keď to robia s vlastnými manželkami," nechal sa počuť pre časopis L'Equipe, cituje the Sun.

Čas ukáže, či Conteho rady padnú na úrodnú pôdu. Inter Miláno je momentálne v Serie A na druhom mieste o 4 body za vedúcim Juventusom Turín. "Škriniarovci" však majú jeden zápas k dobru.