Tréner Tuchel sa vyjadril k výkonu Neymara: Čo mu na ihrisku chýbalo?

Tréner futbalistov Paríža Saint-Germain Thomas Tuchel nebol príliš spokojný s výkonom Neymara po takmer šesťtýždňovej absencii spôsobenej zranením stehenného svalu. Dvadsaťsedemročný útočník odohral v piatkovom domácom súboji Ligue 1 proti Lille (2:0) 64 minút. V priebehu druhého polčasu ho v zostave úradujúceho francúzskeho šampióna nahradil Kylian Mbappé.

"Nečakal som od neho príliš veľa. Dlhý čas pauzoval, chýbala mu presnosť, časovanie prihrávok a celkovo pohybu," uviedol po zápase Tuchel. Ten v priebehu týždňa skritizoval najdrahšieho hráča planéty v súvislosti s jeho vycestovaním do Madridu na zápas finálového turnaja tenisového Davisovho pohára. Neymar sa podľa jeho slov nedostatočne pripravoval na dôležitý duel a svoj návrat po zranení.

Po vystriedaní v druhom polčase piatkového zápasu Brazílčan ihneď smeroval do šatne namiesto toho, aby sa pripojil ku náhradníkom a strávil zvyšok duelu na lavičke. V tom však 46-ročný nemecký tréner problém nevidí. "Veľa hráčov to robí podobne, nehľadal by som v tom nič kontroverzné. Niekto po vystriedaní naopak zostane na lavičke, no ja som ani nezaregistroval, že zamieril hneď do šatne. Sústredil som sa len na hru a potrebné zmeny," dodal Tuchel podľa agentúry AFP.

Výhru PSG zabezpečili už v úvodnom dejstve Argentínčania Angel di Maria a Mauro Icardi. Druhý menovaný si pripísal už svoj desiaty presný zásah v predošlých deviatich dueloch vo všetkých súťažiach. Parížania vedú neúplnú tabuľku s 11-bodovým náskokom pred druhým Marseille, ktoré má však k dobru nedeľný súboj na ihrisku Toulouse. Lille je priebežne na 7. mieste.