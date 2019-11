Slová chvály na adresu Zdena Cháru: Čo o ňom povedal legendárny obranca?

Keď sa Zdeno Chára stretol v útrobách torontskej Scotiabank Areny s jedným z najlepších obrancov hokejovej histórie Nicklasom Lidströmom, na svoj instagramový účet "zavesil" fotografiu so švédskym elegánom doplnenú vyjadrením obrovského rešpektu.

"Absolútne obdivujem tohto človeka. Hrať proti nemu bolo neskutočné a kedykoľvek bol v akcii, bol som prilepený na televíznu obrazovku. A tiež je džentlmen, alebo ako sa vraví: 'dokonalý človek'. Vďaka, že si sa pristavil, Nick," napísal Trenčan.

Keď sa potom 49-ročnej ikony Detroitu a od roku 2015 aj člena Hokejovej siene slávy pýtali na Cháru, ani on nešetril komplimentmi. Pri odpovedi na otázku, či ho raz tiež uvedú do dvorany, absolútne nezaváhal. "Rozhodne. Až na to, že jeho sako s logom siene bude dvakrát väčšie ako to moje (smiech). Ale vážne - on je trieda. Vo svojom veku stále hrá tak efektívne. Najpozoruhodnejšia je jeho forma, v ktorej sa udržiava. Dobre sa na to pozerá," vystrúhal Chárovi poklonu.

Nicklas Lidström ukončil hráčsku kariéru v roku 2012. V NHL odohral 20 sezón, všetky v drese Red Wings. V 1564 dueloch základnej časti NHL nazbieral 1142 bodov (264+878) a sedemkrát získal Norrisovu trofej určenú najlepšiemu obrancovi ligy. Stanleyho pohár zdvihol nad hlavu štyrikrát, v play-off nechýbal ani raz od svojej nováčikovskej sezóny 1991/1992.

V roku 2002 ako prvý Európan získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacej časti. V 263 súbojoch o Stanleyho pohár strelil 54 gólov a pridal 129 asistencií. Severan je tiež členom Triple Gold klubu, v ktorom sú hráči s titulom majstra sveta, olympijským zlatom a ziskom Stanleyho pohára. So švédskou reprezentáciou vyhral MS v roku 1991, o 15 rokov neskôr aj zimné olympijské hry.