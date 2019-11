Pocta pre bývalého hráča Slovana: Nedomanský je medzi nesmrteľnými v NHL

Ďalšia veľká pocta. Bývalý legendárny hokejový útočník Slovana a reprezentácie Československa Václav Nedomanský vstúpil v noci na dnes do Siene slávy NHL!

Majster sveta z roku 1972, resp. strieborný medailista zo ZOH 1968 a bronzový zo ZOH 1972 je už dlhšie členom Siene slávy IIHF, Siene slávy Slovenského zväzu ľadového hokeja a tiež Siene slávy českého hokeja.

Rodák z moravského Hodonína po emigrácii do zámoria pôsobil v kluboch WHA Toronto Toros a Birmingham Bulls a až ako 33-ročný si zahral aj v NHL za Detroit Red Wings, New York Rangers a St. Louis Blues. V NHL odohral 428 zápasov a získal 283 bodov. „Som vďačný a veľmi si vážim, že si na mňa spomenuli. Hokej som hral preto, lebo ho milujem. Vždy som sa snažil byť skromný a postupne zvyšovať svoje ciele,“ uviedol Nedomanský. Do Siene slávy NHL vstúpil ako druhý Čech v histórii po brankárovi Dominikovi Haškovi.