Kocúr hviezdou internetu: Nevšedná záľuba ho dostala až do útulku

Americký kocúr Quilty sa vďaka príbehom, ktoré o ňom píšu zamestnanci útulku v Houstone, stal hviezdou Instagramu.

Na „svojom“ účte má takmer 50 000 sledovateľov. Tí sa pravidelne bavia na fotografiách a nevšedných zážitkoch „zámočníka“. Šesťročný kocúr má totiž nevšednú záľubu. Odomyká a otvára zamknuté dvere. Na tom by nebolo nič zlé, keby v chovnej stanici, ktorú momentálne obýva nevypúšťal svojich štvornohých parťákov na nočné prechádzky po celej budove. Zamestnanci podľa portálu Metro pravidelne ráno našli všade neporiadok.

