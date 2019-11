Žena kvôli trýznivej bolestí očí nespala dva roky: Kruté zistenie! Po verdikte lekára sa chcela zabiť

Krátko pred štyridsiatimi narodeninami sa novinárka z americkej stanice Fox News, Shannon Breamová (48), uprostred noci zobudila, pretože cítila, akoby jej niekto bodal do očí.

"Bola to prenikavá bolesť," spomína si pre portál People. Bolesť nastala kedykoľvek, keď spala dlhšie ako hodinu. "Nedokázala som si oddýchnuť," dodáva s tým, že si vždy nastavila budíky, aby ju zobudili a mohla si dať očné kvapky.

Aj keď Breamová všade nosila očné kvapky, extrémna bolesť očí jej často vyvolávala dvojité videnie a spôsobovala migrény. Po takmer dvoch rokoch boja pre ňu jej lekár nemal žiadne odpovede. "Povedal mi, že podľa neho som príliš emocionálna," hovorí. To však nebolo to, čo chcela počuť.

Shannon teda začala čítať lekárske časopisy, prehľadávať internet a navštevovala chatovacie miestnosti. To všetko, aby zistila, či jej príznaky nezdieľajú aj iní.

"Boli tu ľudia, ktorí hovorili o tom, že jediný spôsob, ako sa z toho dostať, bolo vziať si vlastný život. A to sa mi vôbec nezdalo bláznivé alebo neprimerané. Trpela som už dva roky. Takým spôsobom by som nemohla žiť ďalších 40 rokov. Ak sú všetky moje hodiny bdelého stavu v bolesti, aký má zmysel pokračovať?" pýtala sa samej seba a začala premýšľať o tom, aké pekné by bolo ísť spať a neprebudiť sa.

Nakoniec sa zverila svojmu manželovi Sheldonovi Breamovi a povedala mu o svojich temných myšlienkach. Jeho reakcia bola okamžitá. „Začneme odznova. Je mi jedno, či musíme obísť celý svet a musíme minúť všetko, čo máme v banke. Toto je naša priorita a my sa z toho spoločne dostaneme,“ spomína si na jeho prvé slová.

Zamerali sa na výskum špičkových očných lekárov, až kým vo Washingtone nenarazili na špecialistu na očnú rohovku, doktora Thomasa Clincha. Ten konečne prišiel s diagnózou. A nakoniec sa ukázalo, že je celkom bežná a postihnuje 2 percentá populácie. „Je to chronický stav, ale dá sa liečiť,“ hovorí Clinch.

Breamová bola diagnózou nadšená, ale tiež zdevastovaná, keď zistila, že neexistuje žiadny liek. "Nastúpila som do auta a vzlykala. Chcela som do niečoho naraziť," hovorí. Ale pri jej následnom stretnutí sa ona a Clinch zamerali na liečebné stratégie. „Začali sme sa zaoberať rôznymi možnosťami. O pár týždňov som prvýkrát spala celú noc,“ dodáva.

Breamová vyskúšala rôzne kvapky, soľné roztoky a masti. Začala užívať aj rybí olej. Nakoniec na jeseň 2017 podstúpila laserový zákrok nazývaný fototerapeutická keratektómia, ktorý skorigoval Breamovej videnie, takže už viac nepotrebovala nosiť kontaktné šošovky a zároveň zlepšil jej suché oči.

"Skutočne mi to vrátilo späť môj život," hovorí. "Moje oči nebudú nikdy dokonalé, ale sú o 95 percent lepšie. Občas mám mierne bolesti cez noc. Nie je to nič v porovnaní s tým, akú bolesť som mala predtým. Vlastne to za päť minút ustúpi a ja idem spať. Nie sú to hodiny a hodiny, dvojité videnie a spúšťanie migrén. Je to veľmi zriedkavé," dodáva na záver.