Môžu do nej rezať, ani ňou nepohne: Zázrak! Babička necíti žiadnu bolesť, má v sebe čosi výnimočné

Sedemdesiatjedenročná Jo Cameronová zo Škótska je predmetom série medicínskych výskumov. Celý život totiž prežíva bezbolestne. Nepotrebuje vôbec žiadne anestetiká a môžu do nej rezať či jej trhať zuby.

Nikdy tiež neužívala žiadne analgetiká, lieky na bolesť, pretože ju jednoducho necíti. Hoci vďaka tomu prešla pôrodom, akoby si natierala maslo na chlieb, má to aj nevýhody. Keď napríklad priloží ruku na rozžeravený kutáč, ani ňou nepohne, až kým nezačne nosom nasávať pach spáleného mäsa. Takto často príde k odreninám, rezným ranám či popáleninám, pretože jednoducho nedáva pozor ako citlivý človek.

Napriek tomu jej telo vôbec nie je pokryté jazvami. Nie preto, že by sa nikdy nezranila, naopak, deje sa jej to často, lenže ďalšou výnimočnosťou škótskej dôchodkyne je unikátna schopnosť regenerácie tkanív, ktorá prebieha bez zjazvení. Cameronová prvýkrát prišla k lekárom žiadať o pomoc, keď mala problém vstať a chodiť. V 65 rokoch jej vypovedal bedrový kĺb. Do ordinácie ortopéda ju nepriviedla bolesť, ale mechanická nefunkčnosť kĺbu - nedokázala vstať. Lekár sa zhrozil, že dokázala žiť s takou ťažkou artrózou. A došlo mu, že má pred sebou pacientku s netypickou genetickou výbavou.

"Uviedla, že často utrpela popáleniny a rezné rany, ale necítila žiadnu bolesť, často nosom cítila spálené tkanivo bez toho, aby vnímala akúkoľvek bolesť, jej rany sa ale hojili veľmi rýchlo bez jaziev," píšu vedci z Londýnskej a Oxfordskej univerzity v prípadovej štúdii publikovanej v British Medical Journal. Jo tiež raz zistila, že zje najštiplavejšie chilli sveta bez toho, aby vnímala sprievodnú bolesť. Len sa po ňom trochu viac spotila.

To všetko sa jej deje kvôli mutantnej verzii génu FAAH, ktorá sa stala predmetom výskumu. Alela génu, ktorý hrá úlohu v endokanabinoidovom systéme, ju totiž zbavila schopnosti vnímať bolesť. Pre odborníkov je zaujímavá, pretože zapínaním či vypínaním génu by bolo možné liečiť chronickú bolesť či poznatky využiť v anestézii. Genetici z Londýnskej a Oxfordskej univerzity zistili, že mutantný gén leží v oblasti, ktorá bola považovaná za "nadbytočnú" DNA. Teda doteraz. Tento gén pritom vypína gén FAAH. A úplne najlepšie na vlastníctve mutantného génu je to, že Jo vďaka nemu vôbec netuší, čo je to depresia či úzkosť. Aj v najnebezpečnejšej situácii zachováva hlavu a nepanikári.

"Dôsledky týchto objavov sú ohromné. Smerujú k objavu nových liekov na bolesť, ktoré by mohli úplne riešiť pooperačné bolesti a urýchliť tiež hojenie rán," myslí si doktor Devjit Srivastava, jeden z vedcov, ktorý sa výskumom DNA Jo Cameronovej zaoberá.