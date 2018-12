Televízna moderátorka († 35) sa rozhodla pre operáciu očí: Týmto rozhodnutím si podpísala ortieľ smrti

Moderátorka († 35) z Chicaga podstúpila laserovú operáciu očí. Na toto rozhodnutie veľmi tvrdo doplatila.

Americká moderátorka Jessica Starr predpovedala počasie na stanici Fox 2 už od roka 2012. Tento rok sa rozhodla, že si dá laserom zoperovať oči. Chcela sa tak zbaviť krátkozrakosti, ktorá ju trápila. No to sa jej stalo osudným. Po operácii trpela veľkými bolesťami. Utrpenie bolo tak veľké, že sa rozhodla dobrovoľne ukončiť svoj život.

Že niečo nie je v poriadku, si ľudia všimli v novembri. Jessica sa na sociálnej sieti sťažovala, že trpí veľkými bolesťami očí a snažila sa od iných získať nejaké cenné rady. „Umieram od bolesti. Ale všetci, čo to majú za sebou, tvrdia, že to bolo úžasné a že by si aj znova zopakovali. Zotavenie je brutálne,“ cituje denník Metro Jessicine slová. O deň neskôr uverejnila svoje posledné slová: „Naozaj sa chcem vrátiť, ale potrebujem viac času na rekonvalescenciu. Prosím vás, myslite na mňa v týchto ťažkých časoch.“

Jessica sa potom sama rozhodla ukončiť svoj život. „Všetci vo Fox2 sme v hlbokom šoku a nechceme uveriť tomu, že taká krásna, veselá a inteligentná osoba už nie je medzi nami. Budeme myslieť na jej rodinu a kamarátov v týchto ťažkých dňoch a zdieľame s nimi ich smútok,“ znie v stanovisku televízie.