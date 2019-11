Študentka († 21) sa necítila dobre a išla spať, matka ju našla ráno v posteli mŕtvu: Smrteľné príznaky, ktoré ignorovala!

Ani len netušila, že na pohľad obyčajná bolesť hlavy je predzvesťou jej smrti.

Britka Jessica Cain († 21) prišla domov s tým, že nie je vo svojej koži. S bolesťou hlavy si išla ľahnúť do postele, pretože verila, že keď si pospí, jej problémy ustúpia. Pred tým, ako išla spať, dala si liek od bolesti paracetamol. Ráno sa jej matke naskytol zdrvujúci pohľad.

"Išla som sa s ňou porozprávať, no nemohla som ju zobudiť," cituje nešťastnú ženu britský denník The Sun. Ihneď zavolala záchranku, jej dcéru však už nedokázali oživiť. Jessica mala v skutočnosti meningitídu, ktorá, ak sa včas nediagnostikuje, môže byť smrteľná. Príznaky meningitídy sa zamieňajú s príznakmi chrípky ako sú horúčky, bolesti hlavy či zvracanie, čo bol aj prípad mladej študentky. "Všetci sme ešte v šoku. Udialo sa to veľmi rýchlo," dodala na záver užialená matka, ktorá apeluje na ľudí, aby žiadne symptómy nebrali na ľahkú váhu.