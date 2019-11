Milionár Janeček si vybral jednu z manželiek, teraz dostala studenú sprchu: To by nechcela počuť žiadna žena!

Láska s ručením obmedzeným? Český boháč a matematik Karel Janeček šokoval všetkých, keď si napriek manželstvu s matematičkou Mariem vzal aj ďalšiu ženu.

S Liliou spečatili v roku 2017 svoj zväzok budhistickou svadbou, po ktorej cielene počali dieťa. Pravdu o svojich šokujúcich vzťahoch s dvoma ženami odhalil miliardár len nedávno:

V súčasnosti sa Janeček s prvou manželkou rozvádza a na súde medzi nimi prebieha vojna. Dvojica bojuje o syna a ako píše denník Blesk, tunisko-francúzska matematička Mariem podala na expartnera trestné oznámenie, ktorého bol nakoniec zbavený, no chce od neho desiatky miliónov českých korún. S Liliou je Janeček zasnúbený a plánujú okrem budhistickej aj klasickú svadbu.

Dvojica teraz poskytla rozhovor pre český ženský portál Žena-in.cz. Boháč prezradil, že ho rozvodová bitka ničí. ,,V našom vzťahu som veľmi šťastný, ale samozrejme to, čo riešim so svojou bývalou ženou a to, čo sa deje v Paríži, je veľmi komplikované až nechutné a berie to dosť energie,“ povzdychol si a podobne to vníma ja jeho partnerka, s ktorou má dcéru. ,,Ja som veľmi unavená. Dlhodobo,“ povedala Lilia a vysvetlila dôvod. ,,Tá súdna vojna, ktorú vedie Karlova bývalá partnerka. Je to čo chvíľa ďalšia dávka škaredých nezmyslov a aj keď Karel vyhráva, stále to stojí množstvo času a síl. Totálne zbytočné.“

Vo vzťahu cítia naplnenie a časom plánujú aj ďalšie spoločné dieťa. ,,Pre mňa je hnacím motorom všetko, čo je medzi nami a to, ako vidíme veci rovnako, dokážeme sa podporiť a máme aj veľmi podobnú životnú filozofiu. Je to ako keď zapadnú ozubené kolieska,“ vysvetlil Karel pre Žena-in.cz. ,,Verím tomu, že keď sa niekto cíti šťastný vo vzťahu, ten zbytok života sa už potom nejako poskladá do radosti,“ povedala Lilia, ktorá sa po trojročnom výcviku v usporiadavaní obradov v Anglicku tituluje ako kňažka. Inak sa venuje publicistike, návrhárstvu a cestovaniu.

Počas rozhovoru však dostal Janeček otázku na telo, a to, ako jeho prístup k monogamii zmenil vzťah s Liliou. Mať trvalo jednu partnerku a byť jej verný jeho silnou stránkou v minulosti nebolo. Janeček totiž mával otvorené vzťahy. ,,To by ma tiež zaujímalo,“ reagovalo so smiechom Lilia na otázku. Po tom, čo otec jej dcéry povedal, ju však možno smiech prešiel. ,,Náš vzťah je taký naplňujúci a krásny, že som prišiel na to, že teraz chcem po dlhý čas, nehovorím, že po celý život, byť výlučne s Liliou,“ šokoval. Český boháč zjavne ani súčasnej partnerke to, že navždy bude len s ňou, nesľubuje.