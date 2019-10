Dara Rolins odhalila pravdu o rozchode s Rytmusom: Fakt ju rok prehováral, aby s ním ostala?!

Speváčka Dara Rolins a raper Rytmus tvorili pár 7 rokov, koniec vzťahu oznámili v marci 2018.

Medzi dvojicou sa následne spustila slovná výmena názorov cez sociálne siete a bolo jasné, že len ťažko ostanú v priateľskom vzťahu. Následne sa Rytmus bláznivo zaľúbil do moderátorky Jasminy Alagič. Prešiel rok a pol od rozchodu raper je už ženatý a má syna Sanela. Dara Rolins oficiálneho partnera nemá a českému magazínu Marie Claire teraz poskytla prekvapivo úprimný rozhovor aj o rozchode.

,,Na základné potreby nepotrebujem mať niekoho oficiálneho, s kým budem vstávať každé ráno. To som zažila a v určitej chvíli to prestalo prinášať kúzlo. To preto sme sa s Patrikom rozišli. V mieri sme sa dohodli, že už nechcem, stačilo,“ povedala o rozchode. ,,Túžila som po tom, dlho. Naopak som bola posledný rok prehováraná, aby sme tomu dali ešte šancu.“

Dara tvrdí, že ju neranil fakt, že si Rytmus tak rýchlo našiel novú partnerku, ale skôr to, ako sa zachoval k nej. ,,Patrik v jeden moment nadobudol dojem, že všetko, čo bolo medzi nami, musí poprieť. Začal vymazávať naše spoločné fotky aj pesničku z Youtube, ktorú zložil pre mňa a pre Lauru. To bolo jediné, kedy som mu písala, či sa ´nepo...´“ vysvetlila.