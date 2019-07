Český miliardár Janeček sa nevie dočkať rozvodu: Nemôže uveriť, čoho je jeho bývalá láska schopná

Český miliardár a matematik Karel Janeček sa v roku 2015 zosobášil s tuniskou matematičkou Mariem Mhadhbi, s ktorou mal syna.

V roku 2017 potom šokoval Česko, keď si na budhistickej svadbe vzal ďalšiu ženu - Liliu Khousnoutdi - a počal s ňou dieťa. Až pred pár týždňami na sociálnej sieti odhalil zarážajúcu pravdu o svojich vzťahoch, a totiž, že Mariem si nikdy vziať nechcel a do svadby ho dotlačila.

Ako píše Blesk.cz, boháč potom vydal oficiálne vyjadrenie pre médiá, v ktorých vysvetľuje zarážajúce okolnosti svojho manželstva s Mariem. ,,My sme sa na otvorenosti dohodli obaja. Obaja sme mali príležitostné zálety. Ja milenky, ona milencov. Žiť s Mariem v monogamnom vzťahu by som si nikdy nevedel predstaviť," šokuje Janeček.

Ich manželstvo nefungovalo a do jeho života vstúpila krásna Lilia. Vzťah s Mariem chcel ukončiť, no prišla prekvapivá ponuka, ktorú Janeček v záujme ich spoločného syna prijal. ,,Mariem oznámila, že chce skúsiť model dvoch rodín, Liliu prijíma a dokonca súhlasí s rýchlym rozvodom, aby boli obe rodiny rovnako legitímne, z čoho som bol nadšený."

Potom mala Mariem rozbehnúť špinavú hru. ,,Predstierala, že prijíma Lilliu, ale zároveň mi predkladala množstvo vymyslených obvinení na jej konto. Do toho začala predstierať tehotenstvo. Potom sa jej skutočne podarilo otehotnieť a začala ma znova vydierať interrupciou. Vtedy som pochyboval, či má to dieťa so mnou," vysvetlil Janeček podľa Blesku s tým, že Mariem sa sama rozhodla ísť na potrat.

Rozvodu sa nevie dočkať. ,,To, čo dnes zažívam v rámci rozvodu, by som kedysi považoval za absurdnú béčkovú drámu. Až donedávna by som neveril, čoho všetkého môže byť schopná žena, ktorú som kedysi bláznivo miloval," vyjadril sa Janeček s tým, že sa nemôže stretávať s ich synom Yanisom. ,,Robím pre to všetko, ale jeho matka systematicky narušuje naše stretnutia v Paríži a bráni mi ho vziať do Česka na prázdniny alebo za rodičmi. Preto sa veľmi teším na rozvodové pojednávanie v septembri, kedy konečne dosiahnem svoje rodičovské práva," dodal.