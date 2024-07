Gyimesi PREHOVORIL o vzťahu so Stankou! Také silné slová by ste nečakali: TOTO o nej povedal

Je to oficiálne! Bývalý poslanec parlamentu György Gyimesi priznal to, o čom sa už dlho špekulovalo - že tvorí pár s víťazkou šou Ruža pre nevestu.

Niektorí fanúšikovia šou Ruža pre nevestu boli prekvapení, keď ženích Radko a víťazka Stanka išli krátko po skončení šou od seba. Ešte väčšie prekvapenie prišlo, keď zistili, že srdce Stanky si ukradol iný muž ako Radko a má ním byť podpredsedu Maďarskej aliancie György Gyimesi. Práve ten teraz pre PLUS 7 DNÍ úprimne prehovoril o svojich citoch.

Stanka Lučková bola v šou Ruža pre nevestu jednoznačná favoritka na víťazku, nikoho teda asi veľmi neprekvapilo, keď ženích Radko nastokol prsteň na ruku práve jej. Ich spoločná rozprávka však mimo obrazoviek nemala dlhé trvanie, keďže po skončení šou išiel pár od seba.

Stanka nedlho na to zverejnila na sociálnej sieti video, kde pripravuje palacinky v kuchyni podpredsedu Maďarskej aliancie Györgya Gyimesiho. Možno si nemyslela, že by ľudia uhádli, u koho je, politik však v minulosti do svojho príbytku vpustil novinárov s povolením ho nafotiť. Ľuďom tak netrvalo dlho, kým si domysleli, s kým víťazka šou trávi romantické chvíle.

Po nenápadnom priznaní teraz prichádza aj to oficiálne, priamo od politika. „Pravda je, že v Stanke som našiel spriaznenú dušu, moje alter ego, človeka, s ktorým chcem tráviť čas a s ktorým ma baví svet. Šťastné páry to takto robia,“ vyjadril sa Gyimesi pre PLUS 7 DNÍ.

